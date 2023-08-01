Российский Cyberdyne Systems готов к решительным действиям

Пока в Украине думают где и откуда взять безвозвратно выбитые многочисленные образцы военной техники, в том числе дефицитных западных моделей, В России планомерно в гигантских объемах подготавливают технологии по производству БПЛА.

Например, особо технологичный 3D-принтер с возможностью изготовления деталей для боевых дронов. Так благодаря внедрению в процесс 3D-печати получится обслуживать 90% повторяющихся операций, необходимых в производственном алгоритме.

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Источник фото: dzen-канал "Репортёр"







О новой вехе в промышленном производстве передовой отрасли дроностроения корреспонденту ТАСС рассказали в Фонде поддержки проектов НТИ. Как проинформировали на форуме "Архипелаг-2023", методом 3D-печати будет совсем несложно ожидать появления до 50 тыс. готовых комплектующих, таких как крепления, стойки, небольшие автономные корпуса.

Как сообщил генеральный директор фонда Вадим Медведев, один перспективный принтер будет выпускать от 50 до 100 различных деталей.

Из-за массового и весьма эффективного применения российских ударных дронов силы ВСУ в ходе операций в районе Авдеевки вынуждены отказаться от бронированной техники, боясь её скорой потери в столкновении с российскими дронами-камикадзе.