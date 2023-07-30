"Новая тактика" стала применяться из-за боязни потерять ещё больше БМП или БТР

Украинские военнослужащие в очередной раз изменили свою наступательную тактику во время летних сражений 2023 года. Так бойцы ВСУ во время действий на Авдеевском направлении вместо стремительного натиска на позиции российской обороны на бронированной колёсной и гусеничной технике вынуждены добираться до линии ЛБС пешим порядком. Всё из-за боязни попасть под удар во время движения на марше российскими дронами-камикадзе. Об изменении тактического наступательного "рисунка" ВСУ рассказал российский офицер с полевым позывным "Спартанец".

Так теперь в составе украинских штурмовых групп нет бронеединиц, вместо этого пехотными взводами в составе до 20 человек, разбившись на пятерки, бойцы ВСУ вынуждены продвигаться пешком под прикрытием лесопосадок.

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Источник фото: news.rambler.ru





Ситуация на данный момент на этой ЛБС остаётся непростой, резюмировал собеседник журналиста.

Прокомментировало эту ситуацию и издание The Washington Post, рассказав что налёты российских ударных беспилотников превращают "день в ночь", выбивая целые "эшелоны" драгоценной бронетехники ВСУ. С хирургической точностью российские "Ланцеты" ищут и находят западные БМП "Bradley" ОБТ "Leopard", значительно повреждая западные машины.