Дроны ВСУ глушатся в автоматическом режиме

Российские военнослужащие получили на тестовый период новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир". Установка способна противодействовать БПЛА противника различных классов и подтипов. О проведении испытаний в зоне российской спецоперации рассказал осведомлённый источник из сферы ОПК.

"Сапфир" защищал воздушное прикрытие от угроз с воздуха по части дронной угрозы. Пока небо контролировал комплекс, на земле велись инженерные работы для предотвращения прорыва украинских войск.

реклама

Как проинформировал собеседник издания ТАСС, новинка отечественного ОПК справилась со своей работой на отлично, внушив уверенность в наземных специалистов, сделавших свою работу без излишней нервотрёпки.





Источник фото: 360tv.ru







"Сапфир" по части своей непосредственных функций может в автоматическом режиме ранжировать дроны противника в зависимости от опасности для контролируемого "квадрата". Как только на горизонте появляется угроза, подаётся сигнал тревоги операторам комплекса и начинается воздействие на электронику БПЛА.

Радиус обнаружения воздушной цели составляет до 30 км, а функция глушения и выведения из строя активируется на расстоянии в 5 км. Так же "Сапфир" может бороться и наземными станциями управления беспилотников.