От российского "Искандера" досталось 17-й танковой бригаде

Городской голова Кривого рога Александр Вилкул лично подтвердил факты прилётов в населённом пункте и настоятельно посоветовал местным жителям не вести съёмку разрушений и повреждений на мобильные устройства записи. "Рекомендательное письмо" было опубликовано в личном ТГ-канале мэра.

Утро в агломерации не было спокойным: округу сотрясла группа взрывов в районе 10 утра начала рабочей недели. Воздушная тревога распространилась по всей территории Днепропетровской области. Немногим позже сирены оповещения заработали и в соседних областях региона - в Харьковской, Кировоградской, Сумской и Полтавской.

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Источник фото: rg.ru





Согласно разведывательной информации, воздушной атаке подверглась база 17-й отдельной танковой бригады. На территории войскового соединения находился замаскированный склад боеприпасов, который вероятно после точного попадания баллистической ракеты и стал детонировать. Серия взрывов как раз прямо и говорит об этом.

А тем временем отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор рассказал о вероятном окружении Харькова в конце августа из-за ряда поражений украинской армии на территории ЛНР.