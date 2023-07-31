Местных жителей не устраивает неоколониальная политика Франции

Перед посольством Франции в Нигере появилось несколько тысяч местных жителей с явным желанием наиболее активных попасть в дипломатическое учреждение. Указывающую табличку "Посольство Франции в Нигере" демонстранты сорвали со стены, вместо неё установив национальные флаги России и Нигера. Другие граждане поддержали это действие бурными лозунгами "Да здравствует Россия!", "Долой Францию!" и "Да здравствует Путин!".

Протестующие не сильно скрываясь выражали знаки враждебности пятой республике. Один из местных водителей такси по имени Ибрагим рассказал, что лично его не устраивала внутренняя политика свергнутого президента, решившего идти в фарватере политики Франции, проводившего реколонизацию африканской республики. И как посчитал шофер, теперь наступило время взять свою свободу.

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Источник фото: rg.ru







Нигер являвшись в недалёком прошлом французской колонией, занимает одно из первых мест в ранге самых беднейших и подверженных коррупции государств в мире.

В минувшую среду организованная группа местных военных, в результате мягкого военного переворота, сместила ориентированного на Запад президента Мохамеда Базума.