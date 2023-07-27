Российский ударный БПЛА стал злым гением для немецкого Leopard

Кажется у русских мин, не пускающих немецкий ОБТ "Леопард" к российским оборонительным порядкам, появился достойный конкурент в лице другого российского оружия. Речь идёт о боевых БПЛА.

Дрон-камикадзе "Ланцет" в руках так называемых дроноводов из 58-й армии ЮВО успешно справляется с угрозой германского Leopard 2. Используя барражирующий боеприпас, российские бойцы смогли отправить на металлолом несколько тяжёлых танков НАТО, находящихся на службе в украинской армии.

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Важное замечание: все записанные ни видео кадры поражения Леопардов приходятся на атаку в уязвимые места ОБТ - именно в борт танка. Что говорит о высочайшей квалификации российских операторов ударных БПЛА.

Кадры как поражаются Леопарды, предоставило издание РИА Новости.





Источник фото: РИА новости







По мнению западных экспертов и аналитиков, российский "Ланцет" является экзистенциальной угрозой для украинской армии: фронтовые ПВО не способны обнаружить барражирующий боеприпас, но его высокая точность угнетает экипажи украинской бронетехники.

А тем временем в британской газете The Sun умышленно или же преднамеренно перепутали тот самый Ланцет с неназванным украинским дроном, якобы поразившим российский тяжёлый танк. Как оказалось на кадрах был остановлен и выведен из строя немецкий Leopard 2.