Населённый пункт был освобождён под руководством подполковника Андрея Буйлова

Подполковник Андрей Буйлов со вверенным ему подразделением успешным натиском выбил ВСУ из села Сергеевка и взял его под контроль ВС РФ. Данное село находится всего в 20 километрах западнее Сватова в районе ЛНР. За время операции по освобождению села российская группировка войск продвинулась во фронтальном направлении на 2000 метров, а в ширь - на 4000 метров.

Между тем по сообщению украинского Генштаба украинские военнослужащие на Артемовском направлении южнее Бахмута (Артемовска) сумели продвинуться в квадрате местного населённого пункта Андреевка, регулярно обстреливая городскую агломерацию Артёмовска.

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Источник фото: news.ru







Между тем на законодательном уровне в отечественной Госдуме приняли поправку в закон, по которой руководители федеральных регионов получили право создавать и вооружать локальные военные компании, имеющие организационные формы ГУПов. Именно такие формирования будут обладать возможностью помогать силовым органам охранять госграницы и противостоять диверсионно-разведывательным отрядам. О новой поправке рассказал Франц Клинцевич, являющийся лидером Российского союза ветеранов Афганистана.



