Каким ветром занесло осуждённого на 9 лет в России гражданина США в Украину не сообщается, но для Белого дома эта ситуация максимально скандальная

Настоящая голливудская история разворачивается перед нашими глазами и "главное" действующее лицо псевдоблокбастера, разумеется американец. Житель США, который поправ все штампы и шаблоны героя классических боевиков, просит об эвакуации себя любимого в экстренном порядке с Украины. Немножко предыстории.

Так Тревор Рид, человек имеющий паспорт со звёздно-полосатым флагом, в результате удачного обмена между Россией и США в 2022 году смог вернуться в Северную Америку. Правда долго там он не задержался и решил попытать счастья на Украине, записавшись в качестве наёмника в одно из боевых подразделений ВСУ.

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Но на поле боя с российскими войсками удача в который раз отвернулась от нашего "героя": подрыв на мине и получение соответствующего ранения перебили всю охоту воевать против русских. После раненый "воин света" попал в больницу в Киеве. И вот уже лёжа в палате до американца пришло дошло: нужна экстренная эвакуация в медучреждение по ту сторону кордона - желательно в Польшу, а то и Германию. А если повезёт "особо", то и в сами США. Но со всем этим есть большие проблемы: подписание контракта с ВСУ не даёт Риду покинуть "чертоги" Украины.





Тот самый "герой" боевика. Источник фото: google.com







И тут вот ещё что: казалось бы, ранили американца на Украине, кому какое дело? А вот и нет, по мнению американских чиновников, факт участия в СВО на стороне Украины может крайне негативно сказаться на будущих обменах между Россией и США. А оно надо Белому дому? Пока неизвестно чем закончилась история, но вспомним кто такой этот Рид и почему он "сел" в России на долгие 9 лет.

Четыре года назад одним летним московским деньком нетрезвый мужчина балагурил и мешал отдыхать соседям, последние незамедлительно вызвали стражей порядка на хулигана, зажигающего в компании нескольких девушек. И вот тут в момент своей поездки в отделение полиции американский хлопец (да это был тот самый Тревор Рид) видимо вспомнил американские низкобюджетные боевики и кинулся с кулаками на конвоировавших его полицейских. Разумеется, эффектной развязки не случилось: по результатам Головинского суда Москвы дебошира ожидал приговор в 9 лет колонии и штраф в 300 тыс. рублей за применение насилия к представителям власти .

Отсидев ровно год, осужденный Рид был обменен на российского лётчика Ярошенко, приговоренного к 20 лет американской тюрьмы. А дальнейшую судьбу этого американского гражданина вы уже знаете.