Помните тот самый фильм "Оружейный барон" 2005 года с незабвенным Николасом Кейджем в главной роли. Так вот, прототипом главного героя послужил Виктор Бут - российский бизнесмен, осуждённый больше десяти лет назад в США и приговоренный к четверти века в тюрьме. К чему это я подвожу...
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Сегодня пришла радостная новость: наш гражданин в международном порту Абу-Даби был обменен на американскую профессиональную баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок за контрабанду так называемого гашишного масла (сильно сконцентрированный наркотический продукт из соцветий конопли). Данная спортсменка почему-то не знала, что на территории России данный продукт (гашишное масло) не разрешен к какому-либо провозу, тем более в гражданской авиации через государственные границы.
Грайнер и Бут
Кроме того, сегодня праздник и у Американцев, в частности у дедушки Джо Байдена, который по случаю освобождения из Исправительной колонии № 1 УФСИН России по Московской области означенной гражданки, устроит экстренное обращение для своих сограждан. Сообщается что президент США уже поговорил по телефону с бывшей баскетболисткой. После отметился дежурными словами про безопасность и счастливую дорогу домой.
Ну а мы порадуемся за двух счастливчиков все вместе.