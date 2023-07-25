Помимо БТР, будут переданы дефицитные ракеты для HIMARS и ПВО

Белый дом решил выделить Украине дополнительное финансирование для поставок в украинскую армию вооружения и боеприпасов на общую сумму в 400 млн. долларов, рассказало издание Associated Press ссылаясь на осведомлённого информатора из Вашингтона.

В самые ближайшие дни военное ведомство США переправит в восточноевропейскую республику ракеты для ПВО, в том числе для ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger, реактивные снаряды для РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. Помимо этого Киев получит беспилотники Hornet и снаряды для наземной артиллерии плюс 28 млн патронов к легкому стрелковому вооружению.

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Источник фото: ru.wikipedia.org







Передадут ВСУ и 32 БТР Stryker, построенных на базе швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8 .

Неделю назад администрация Белого дома рассказала о выделении очередного пакета военных поставок для украинской армии в размере 1,3 млрд. долларов.

Но по данным польской газеты Rzeczpospolita, всё это военное "изобилие" может закончиться при неудовлетворительных результатах в пылу украинского контрнаступления в Запорожской области, По крайней мере снизиться на значительную величину, резюмировали в издании.