На ЛБС Киев отправляет практически необученных солдат

В американском издании Military Watch Magazine подсчитали потери украинской армии за время летнего контрнаступления: по подсчётам журналистов ВСУ лишились 26 тыс. человек среди армейских подразделений. Так же украинская армия теряет до 1000 солдат и офицеров только за одни сутки.

Такие большие людские потери происходят из-за того, что украинское командование спешит как можно быстрее отправить новобранцев на передовую, не переживая об их крайне низком уровне воинской подготовки. Так в среднем такой солдат на поле боя живёт 4 часа.

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Источник фото: google.com





Кроме того, ВКС РФ своими дальнобойными высокоточными ракетами поражают тыловые места расположения иностранных инструкторов и военспециалистов: особо массовым по количеству раненых и погибших среди польских и немецких наёмников оказался единственный прилёт в здания академии ВСУ во Львове, случившийся в начале июля.

В британской прессе считают, что провалившиеся контрнаступление ВСУ стало возможным и "благодаря" высшему военному командованию украинской армии, которое не смогло спланировать и организовать сложную наступательную операцию на Запорожском направлении. По итогу больших жертв продвижение украинцев оказалось мизерным и не предвещающим даже самых скромных перспектив.