Ночная атака "Калибрами" застала иностранных охотников за удачей врасплох

МО РФ рассказало о ракетном обстреле, произошедшем в начале июля, когда российскими ударами по Западной Украине были выведены из строя военные цели в округе Львова. Сегодня поступила верифицирующая информация, в ходе которой стало ясно, что высокоточными "Калибрами" была накрыта академия Сухопутных войск ВСУ.

По донесению разведки в жилых помещениях учебного заведения скрывались наёмники из западных стран, конкретно это были "военспециалисты" из Германии и Польши. Причём погибших было чрезвычайно много, так как ночная атака застала их врасплох.

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Источник фото: google.com







По уточнённым данным с момента начала российской спецоперации на Украине, российские бойцы отправили по ту сторону жизни порядка 4990 иностранных инструкторов и наёмников, как минимум такая же половина решила не испытывать своё везение и судьбу, вернувшись обратно восвояси в родные страны.

По заявлению военного руководства ВС РФ, "разбирательство" всевозможными средствами с иностранными гражданами, решившими попытать счастья в бою с российской армией, будет продолжено всеми возможными способами. А ввиду открывшихся обстоятельств, для более качественного результата и достижения прогресса по этому вопросу, будет использовано в том числе кассетное вооружение.