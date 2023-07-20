Успешные действия дрона-камикадзе заставили ВСУ отвести технику на 5 км от ЛБС

Специалисты ВС РФ, используя FPV-дрон "Упырь", смогли настичь лодку принадлежности ВСУ. Надводное средство с десантом следовало курсом к Антоновскому мосту.

Под покровом тёмного времени суток украинские военнослужащие предприняли попытку скрытно высадиться на другую сторону берега Днепра. Но российская разведка вовремя засекла действия противника, оповестив операторов ударных дронов. После чего к месту незамедлительно вылетел новейший российский БПЛА "Упырь", с первого раза поразивший лодку. Спустя время к повреждённому плавсредству прибыла эвакуационная команда на другом катере. Но и это судно подверглось успешной атаке.

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Источник фото: rg.ru





После третий дрон "не успокоился", прилетев точно в украинское укрепление под Антоновским мостом.

Российского "Упыря" настолько недолюбливают украинские военнослужащие, что как только он появился, из-за его стабильной результативности, ВСУ были вынуждены отвести на 5 км от ЛБС военную технику.

Разработчики ударного беспилотника не собираются почивать на лаврах, на ходу совершенствую свою воздушную машину: уже известно, что благодаря ретранслятору "Удлинитель", дрон может совершать полёты на вдвое большее расстояние.

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null В качестве вооружения "Упырь" использует выстрелы к РПГ-7, РКГ-3М и фугасы осколочного действия.