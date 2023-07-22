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В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
Российский Скайнет на службе ВКС РФ

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   Сверхсекретный тяжёлый беспилотник С-70 "Охотник" размерами, сопоставимыми с лёгким истребителем, совершил полёт с одним из российских самолётов во время тренировочного задания.

   После появления демонстрационного видео, в мировой сети Интернет разгорелись жаркие споры, что за истребитель смог "выгулять" российский ударный дрон. Версии склонялись как от не менее секретного и передового истребителя пятого поколения Су-57, к которому "модным аксессуаром" и задумывался громадный БПЛА, до вполне себе "обыденных" Су-35, Су-30 или даже Су-27.

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С-70 "Охотник" и Су-57. Источник фото: life.ru


   Второй загадкой осталось задача в этом полёте истребителя. По некоторым предположениям он мог быть как ретранслятором команд, так и видео и фотооператором летящего рядом перспективного дрона. 

   По открытой информации российский БПЛА С-70 спроектирован и изготовлен в ОКБ Сухого. Масса ударного дрона в форме летающего крыла около 25 тонн. Как вышедший позднее Су-57, он использует часть его технологий, в том числе покрытие, делающее летящий аппарат малозаметным для радарных элементов вероятного противника.


Источник фото: tvzvezda.ru


   Основные задачи дрона во время боевой операции - это эффект "продлённого" радиолокационного покрытия истребителя и выполнение непосредственных команд экипажа самолёта, таких как пуск ракет по обнаруженным целям, либо сбрасывание различного назначения авиабомб. "Охотник" может перемещать полезный груз как внутри корпуса, так и на внешних подвесах.

   Прямо сейчас "призрак" проходит серию испытаний, в том числе и в боевом формате. В 2021 году одна из машин совершила учебное бомбометание, когда поразила 500-кг бомбой учебную мишень.


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#су-35 #с-70 #с-70 &quot;охотник&quot;
Источник: rg.ru
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