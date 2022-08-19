Как окунуться в древние времена? Не в труды древних архитекторов и мастеров, а в периоды, оставшиеся далеко позади нас?

Находясь нынешнем обществе, люди почти не размышляют, как долго уже они населяют свою планету. Всё без исключения возникло еще множество веков назад, и тогда наши первые предки встали на ноги и смастерили простейшие орудия труда. Нынешний период вместе с мегаполисами и странами — в целом только короткий момент в сопоставлении с периодами, в которых по материку кочевали малочисленные группы первых людей.

Проживали они никак не в хижинах или шалашах — их просто не имело смысла строить потому, что первым людям, освоившим метод собирательства пищи, необходимо было регулярно перемещаться в связи с сезонными переменами климата. Но некоторые везунчики обнаруживали территории, на которых еды было много в течение всего года, а убежище было совсем рядом. Укрытием, безусловно, были пещеры, которые углублялись на 10-ки метров в скалы. Пещеры — наиболее древнейшие прототипы человеческих населенных пунктов. Некоторые племена могли пользоваться такими убежищами на протяжении тысячелетий. Из-за длительного пребывания в пещерах в них скапливались множественные отпечатки наших предков, которые сохранились до нашего времени.

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По мнению археологов, древнейшие потомки индейцев Южной Америки тысячелетиями проживали в одной из подобных пещер в Аргентине рядом с рекой Пунтарас, которая имеет название «Пещера рук».

Эту пещеру так назвали благодаря отпечаткам рук древних людей, которыми почти полностью изрисованы стены пещеры. Древние люди прикладывали ладони к стенам пещеры, и с помощью распыления краски через тонкую косточку оставляли отпечаток ладони. С помощью останков древнего племени, археологи определили возраст рисунков ладоней на стенах пещеры, который составил от 9 до 13 тысяч лет.