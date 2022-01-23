Перед вами бесщёточная аккумуляторная циркулярная пила с диаметром режущего диска 16,5 см. Режущий диск имеет регулировку угла реза. Для данной модели циркулярные пилы идеально подходит аккумулятор фирмы Макита на 18 В. Максимальная глубина реза данной модели циркулярной пилы составляет 70 мм.

КУПИТЬ ТУТ

Подпишитесь на Telegram канал, там найдете еще больше интересных товаров.

реклама

Это аккумуляторная ударная дрель от фирмы Нeimerdinger со скоростью холостого хода 1350 оборотов в минуту. Работает данная модель дрели от аккумулятора на 18 В. Размер патрона данной дрели позволяет работать режущими инструментами диаметром от 1,5 до 13 мм. Масса инструмента составляет 1,4 кг. Данную модель заказали более 10000 покупателей.

КУПИТЬ ТУТ

Перед вами самонивелирующийся лазерный уровень от фирмы HILDA на 16 линий. В комплекте с данной моделью лазерного уровня поставляется штатив на 1,5 м и пульт управления. Цвет луча зеленый. Данный инструмент заказали более 7500 покупателей.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

КУПИТЬ ТУТ

Это аккумуляторная цепная пила от фирмы WOSAI с длиной шины 6 дюймов. Работает данная модель пилы от аккумулятора на 20 В. Время полного заряда аккумуляторной батареи составляет 1-2 часа. Масса данной модели пилы составляет 0,7 кг. Данный инструмент заказали более 5600 покупателей.

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Перед вами сабельная пила от фирмы NANWEI со скоростью холостого хода 4100 оборотов в минуту. Работает данная модель пилы от аккумулятора на 42 В. Размеры пилы: 20 х 27.5 х 7.4 см. Масса данной модели пилы составляет 1500 г. Время работы от заряженного аккумулятора составляет 90 минут.

КУПИТЬ ТУТ







Это аккумуляторная угловая шлифовальная машина от фирмы NANWEI со скоростью холостого хода 9000 оборотов в минуту. Работает данная модель УШМ от аккумулятора на 21 В. Размеры УШМ: 32 х 18.5 х 11 см. Время полного заряда аккумуляторной батареи составляет 1 час. УШМ поставляется с двигателями мощностью от 1680 до 2880 Вт.

КУПИТЬ ТУТ

Перед вами аккумуляторный перфоратор от фирмы NANWEI со скоростью холостого хода 1200 оборотов в минуту. Работает данная модель перфоратора от аккумулятора на 21 В. Размеры перфоратора: 40 х 35 х 15 см. Масса перфоратора составляет 5 кг. Ручка перфоратора вращается на 360 градусов.

КУПИТЬ ТУТ