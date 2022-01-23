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Интересные и полезные товары с Aliexpress: циркулярная пила, ударная дрель, лазерный уровень и другие

Всем привет, сегодня я постараюсь вам показать интересные и полезные товары с Aliexpress, думаю вам понравится и может быть себя порадуете чем-то годным и крутым
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Циркулярная пила Drillpro. Цена: US $67.77 - 70.36

Перед вами бесщёточная аккумуляторная циркулярная пила с диаметром режущего диска 16,5 см. Режущий диск имеет регулировку угла реза. Для данной модели циркулярные пилы идеально подходит аккумулятор фирмы Макита на 18 В. Максимальная глубина реза данной модели циркулярной пилы составляет 70 мм.

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Аккумуляторная ударная дрель. Цена: US $70.59 - 141.57

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Это аккумуляторная ударная дрель от фирмы Нeimerdinger со скоростью холостого хода 1350 оборотов в минуту. Работает данная модель дрели от аккумулятора на 18 В. Размер патрона данной дрели позволяет работать режущими инструментами диаметром от 1,5 до 13 мм. Масса инструмента составляет 1,4 кг. Данную модель заказали более 10000 покупателей.

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Лазерный уровень HILDA. Цена: US $49.99 - 113.75

Перед вами самонивелирующийся лазерный уровень от фирмы HILDA на 16 линий. В комплекте с данной моделью лазерного уровня поставляется штатив на 1,5 м и пульт управления. Цвет луча зеленый. Данный инструмент заказали более 7500 покупателей.

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Аккумуляторная пила WOSAI. Цена: US $44.21 - 220.37

Это аккумуляторная цепная пила от фирмы WOSAI с длиной шины 6 дюймов. Работает данная модель пилы от аккумулятора на 20 В. Время полного заряда аккумуляторной батареи составляет 1-2 часа. Масса данной модели пилы составляет 0,7 кг. Данный инструмент заказали более 5600 покупателей.

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Сабельная пила NANWEI. Цена: US $51.19 - 88.92

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Перед вами сабельная пила от фирмы NANWEI со скоростью холостого хода 4100 оборотов в минуту. Работает данная модель пилы от аккумулятора на 42 В. Размеры пилы: 20 х 27.5 х 7.4 см. Масса данной модели пилы составляет 1500 г. Время работы от заряженного аккумулятора составляет 90 минут.

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Угловая шлифовальная машина. Цена: US $58.78 - 131.78



Это аккумуляторная угловая шлифовальная машина от фирмы NANWEI со скоростью холостого хода 9000 оборотов в минуту. Работает данная модель УШМ от аккумулятора на 21 В. Размеры УШМ: 32 х 18.5 х 11 см. Время полного заряда аккумуляторной батареи составляет 1 час. УШМ поставляется с двигателями мощностью от 1680 до 2880 Вт.

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Аккумуляторный перфоратор NANWEI. Цена: US $89.65 - 179.85

Перед вами аккумуляторный перфоратор от фирмы NANWEI со скоростью холостого хода 1200 оборотов в минуту. Работает данная модель перфоратора от аккумулятора на 21 В. Размеры перфоратора: 40 х 35 х 15 см. Масса перфоратора составляет 5 кг. Ручка перфоратора вращается на 360 градусов.

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