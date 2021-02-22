Перед вами электросамокат Ninebot с максимальной скоростью передвижения 30 км/ч. Время полного заряда аккумулятора данной модели самоката составляет 6 часов, и на полном заряде можно преодолеть расстояние до 50 км. Мощности самоката хватает для преодоления уклонов дорожного покрытия с углом наклона в 20 градусов.

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Перед вами тактический шлем WoSporT для страйкбола и пейнтбола. Данная модель тактического шлема выполнена из высококачественного АБС-пластика. Лицевая часть выполнена из низкоуглеродистой стали. На корпусе шлема имеются вентиляционные сетки для комфортной эксплуатации.

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Перед вами карманный SSD SanDisk объемом до 2 ТБ. Скорость чтения данной модели диска составляет 560 МБ/с. Диск представлен в минималистичном дизайне. Диск имеет разъемы USB 3.1 type-c, а также доставляется в комплекте с проводом usb type-c и адаптером type-c - type-a. Размеры: 96,3 мм x 49,5 мм x 8,8 мм.

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Это геймерский трон Cougar RANGER выдерживающий максимальную нагрузку в 160 кг. Каркас софы выполнен из высококачественной стали, а материал обшивки - экокожа. В данной модели кресла имеется регулировка наклона спинки, мягкие подушки под шею и поясницу, а также выдвижная подставка по ноги.

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Перед вами регулируемая подставка для ноутбука выполненная из высококачественного алюминиевого сплава. Данная модель подставки имеет регулировку по высоте и углу наклона, а также отлично помогает экономить место на вашем столе. Размер охлаждающей панели составляет 295 х 215 мм.

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Это игровая мышь Logitech (G) G502 Hero master поставляемая с грузами для изменения веса мыши. Тип соединения проводной по интерфейсу USB. Данная модель работает по оптоэлектронному режиму. Мышь оснащена 11 кнопками. Масса мыши составляет 121 грамм.

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Это сумка для инструментов WORKPRO выполненная из высокопрочного материала - полиэстера 600D, что обеспечит ее долгий срок эксплуатации. Длина ремня данной сумки удобно регулируется под рост. С наружной стороны сумки расположены карманы, что обеспечивает возможность переноски большого количества инструментов.

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