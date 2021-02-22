Интересные и полезные товары с Aliexpress: электросамокат Ninebot, тактический шлем WoSporT и другие
Электросамокат Ninebot. Цена: US $694.17
Перед вами электросамокат Ninebot с максимальной скоростью передвижения 30 км/ч. Время полного заряда аккумулятора данной модели самоката составляет 6 часов, и на полном заряде можно преодолеть расстояние до 50 км. Мощности самоката хватает для преодоления уклонов дорожного покрытия с углом наклона в 20 градусов.
Тактический шлем. Цена: US $90.16
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Перед вами тактический шлем WoSporT для страйкбола и пейнтбола. Данная модель тактического шлема выполнена из высококачественного АБС-пластика. Лицевая часть выполнена из низкоуглеродистой стали. На корпусе шлема имеются вентиляционные сетки для комфортной эксплуатации.
Портативный SSD SanDisk до 2 ТБ. Цена: US $87.44 - 306.94
Перед вами карманный SSD SanDisk объемом до 2 ТБ. Скорость чтения данной модели диска составляет 560 МБ/с. Диск представлен в минималистичном дизайне. Диск имеет разъемы USB 3.1 type-c, а также доставляется в комплекте с проводом usb type-c и адаптером type-c - type-a. Размеры: 96,3 мм x 49,5 мм x 8,8 мм.
Геймерская софа. Цена: US $379.77
Это геймерский трон Cougar RANGER выдерживающий максимальную нагрузку в 160 кг. Каркас софы выполнен из высококачественной стали, а материал обшивки - экокожа. В данной модели кресла имеется регулировка наклона спинки, мягкие подушки под шею и поясницу, а также выдвижная подставка по ноги.
Регулируемая подставка для ноутбука. Цена: US $42.99 - 49.99
Перед вами регулируемая подставка для ноутбука выполненная из высококачественного алюминиевого сплава. Данная модель подставки имеет регулировку по высоте и углу наклона, а также отлично помогает экономить место на вашем столе. Размер охлаждающей панели составляет 295 х 215 мм.
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Игровая мышь G502 Hero master. Цена: US $57.85
Это игровая мышь Logitech (G) G502 Hero master поставляемая с грузами для изменения веса мыши. Тип соединения проводной по интерфейсу USB. Данная модель работает по оптоэлектронному режиму. Мышь оснащена 11 кнопками. Масса мыши составляет 121 грамм.
Сумка для инструментов WORKPRO. Цена: US $10.25
Это сумка для инструментов WORKPRO выполненная из высокопрочного материала - полиэстера 600D, что обеспечит ее долгий срок эксплуатации. Длина ремня данной сумки удобно регулируется под рост. С наружной стороны сумки расположены карманы, что обеспечивает возможность переноски большого количества инструментов.
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