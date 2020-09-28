Перед вами аккумуляторный клеевой пистолет с емкостью батареи на 1500 мАч. Скорость выдавливания клея у данной модели пистолета составляет до 28 мм в секунду. Объем вмещаемого клея составляет 600 мл. Сила выдавливания 4000 Н. Размеры: 520 х 220 х 70 мм/20 х 8,7 х 2,8 дюймов.

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Это автоматический паяльник NEWACALOX мощностью 65 Вт. Номинальная температура данной модели паяльника составляет 430 градусов, при времени нагревания от 2 до 4 минут. Для работы подходит оловянная припой диаметром от 0,8 до 1,2 мм.

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Перед вами сабельная пила NEWONE с комплектом полотен для распиловки различных материалов. Мощность данной модели пилы варьируется от 900 до 1050 Вт, в зависимости от комплекта поставки. Имеется регулировка оборотов двигателя от 800 до 3000 оборотов в минуту.

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Это аккумуляторная орбитальная шлифовальная машина DEKO с диаметром шлифовальной подушки 125 мм. Скорость холостого хода у данной модели шлифовальной машины составляет 10000 оборотов в минуту. Масса машинки составляет 1,7 килограмма.

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Перед вами небольшая циркулярная пила мощностью 500 Вт. Скорость холостого хода данной модели циркулярной пилы составляет 6000 оборотов в минуту. Максимальная глубина реза составляет 22 мм. Диаметр режущего диска 85 мм. Размеры: 380 х 150 х 130 мм. Масса 2,5 килограмма.

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Это шуруповерт от фирмы DEKO с возможностью заказа модификаций с аккумуляторами на 12, 16 и 20В. Скорость холостого хода составляет 1350 оборотов в минуту. Мощность составляет 400 Вт. Максимальное время заряда аккумулятора 5 часов. Масса 1,2 килограмма.

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Перед вами светодиодный прожектор мощностью 50 Вт. Корпус прожектора выполнен из высококачественного алюминия. Работает прожектор от сети переменного тока с напряжением 220 В. Яркость свечения прожектора составляет 5000 Люмен. Заявленный срок службы прожектора 50000 часов. Товар заказан 6215 раз.

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Это электролобзик с мощностью 700 Вт и возможностью регулировки угла при работе. Максимальная частота ходов при резке составляет 3000. Максимальная глубина пропила в металле составляет 8 мм, а по дереву 55 мм.

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