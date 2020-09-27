Интересные и полезные товары с Aliexpress: набор для апгрейда обычного велосипеда до электробайка, биометрическая дверная ручка HARFO HL1, модель Subaru Impreza и другие
Модель Subaru Impreza. Цена: US $23.80 - 26.60
Перед вами модель автомобиля Subaru Impreza выполненная в масштабе 1:24. Данная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава и АБС-пластика. Размеры модели 190 х 80 х 60 мм. Масса данной модели 450 грамм. Станет отличным подарком как для автолюбителя, так и для ребенка.
Набор для апгрейда обычного велосипеда до электробайка. Цена: US $308.73 - 399.90
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Перед вами набор для превращения обычного велосипеда в электробайк, который будет ездить со скоростью 50-65 км/ч. Металлические части комплекта выполнены из высококачественного двухстенного алюминиевого сплава. Мощность электродвигателя данной модели составляет 1500 Вт. Также в комплект входит контроллер и LCD панель управления.
Биометрическая дверная ручка HARFO HL1. Цена: US $74.25
Это биометрическая дверная ручка HARFO HL1 работающая по отпечатку пальца. Корпус ручки выполнен из высококачественного цинкового сплава. В комплект поставки входит: дверной замок, комплект винтов, одиночная защелка, руководство пользователя.
Металлические перчатки для защиты от порезов. Цена: US $4.13 - 12.21
Это металлические перчатки для защиты от порезов и царапин при резке, измельчении и других работах с острыми инструментами и материалами. Перчатки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Размеры поставляемых перчаток по длине 245 мм 255мм. В комплекте с металлическими перчатками поставляется пара хлопчатобумажных перчаток.
Аккумуляторная отвертка Xiaomi Mijia. Цена: US $35.49 - 36.46
Перед вами аккумуляторная отвертка Xiaomi Mijia с емкостью аккумулятора 2000 мАч. В комплекте с данной моделью отвертки поставляются 12 различных бит и удлинитель для них. Данная отвертка отлично подойдет как для бытовых целей, так и для мастеров занимающихся ремонтом техники.
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Механические часы. Цена: US $58.14
Это отличные механические часы от бренда IK coloring. Корпус данной модели часов выполнен из нержавеющей стали, а ремешок часов из натуральной кожи. Обхват часов составляет 260 мм, полоса пропускания 20 мм, толщина циферблата: 12,6 мм, диаметр циферблата 40 мм.
Набор настольных игр. Цена: US $8.65 - 35.85
Перед вами набор настольных игр выполненный из дерева. В комплект поставки набора входят шахматы, шашки и нарды. При заказе товара вы можете выбрать подходящий для вас размер коробки из пяти имеющихся.
Мужская сумка-мессенджер. Цена: US $14.98
Это мужская сумка-мессенджер для повседневного использования. Данная модель сумки выполнена из высококачественных материалов устойчивых к царапинам, влаге и ударам. Передняя и задняя молнии сумки незаметно скрыты. Длина ремня сумки удобно регулируется.
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