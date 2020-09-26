Интересные и полезные товары с Aliexpress: арматурный резак, машинка для заточки сверл, цепная пила под УШМ и другие
Арматурный резак. Цена: US $1,050.63
Это портативный арматурный резак для резки арматуры диаметром от 4 до 20 мм. Работает данная модель от аккумулятора на 18 В. Время полной зарядки аккумулятора составляет 90 минут. Масса данной модели резака 9,8 кг.
Машинка для заточки сверл. Цена: US $23.39 - 35.99
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Перед вами машинка для заточки свёрл диаметром от 3 до 12 мм. На нижней стороне машинки имеется противоскользящая накладка для ее устойчивости. Работает данная машинка от сети 220 В. Мощность машинки составляет 95 Вт. Скорость вращения 1600 оборотов в минуту.
Цепная пила под УШМ. Цена: US $16.69 - 20.38
Это цепная пила с возможностью установки на УШМ. Длина шины данной модели составляет 30 см. В комплект поставки входит масляный бачок для смазки цепи, и механизм остановки при отдаче. При заказе пилы следует указывать диаметр шестерни для вала.
Строительный фен. Цена: US $10.16 - 23.75
Перед вами строительный фен мощностью 2000 Вт. Корпус данной модели фена выполнен из высококачественного АБС-пластика. Регулировка температуры потока воздуха от 60 до 600 градусов. В комплект поставки входят дополнительные ветровые сопла. Масса фена составляет 720 грамм.
Набор для работы с кожей. Цена: US $14.92 - 44.79
Перед вами отличный набор для дли изготовления изделий из кожи. В комплект входят различные пробойники, резаки ножи и многое другое. Отлично подойдет как для начинающих, так и для опытных мастеров.
Сумка для инструментов. Цена: US $14.94 - 29.89
Это отличная сумка для инструментов от фирмы WORKPRO. Материал сумки - это высококачественный водонепроницаемый полиэстер. Отлично подойдет для хранения или транспортировки как электрических, так и ручных инструментов. Данную модель заказали уже 1556 раз.
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Краскопульт. Цена:US $39.99 - 56.99
Перед вами краскопульт с бачком емкостью 1 литр. Мощность данной модели краскопульта составляет 600 Вт. В комплекте с распылителем поставляются насадки с диаметрами сопла 1,5 мм, 1,8 мм, 2,2 мм, 2,6 мм. Длина сетевого шнура составляет 2 метра.
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