Интересные и полезные товары с Aliexpress: беспроводные наушники AirDots S, квадрокоптер Eachine EX5, очиститель воздуха Xiaomi Mijia 2S и другие
Беспроводные наушники AirDots S. Цена: US $27.01
Перед вами беспроводные наушники AirDots S с поддержкой bluetooth 5.0 для быстрого автоматического подключения. Для этого достаточно просто вставить наушники в уши и они уже готовы к работе. У наушников присутствует функция быстрого переключения между моно- и стерео-, а также имеется функция игрового режима. Полного заряда кейса с легкостью хватит для 12 часов интенсивного использования данной модели наушников.
Очиститель воздуха Xiaomi Mijia 2S. Цена: US $111.99
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Это очиститель воздуха Xiaomi Mijia Air Purifier 2S с функцией интенсивной очистки воздуха до 310 кубических метров в час. На корпусе очистителя имеется Oled-дисплей. Мощность очистителя составляет 30 Вт. Работает от сети переменного тока напряжением 220 В. Размеры очистителя 240 х 240 х 520 мм.
Квадрокоптер Eachine EX5. Цена: US $119.69 - 175.99
Перед вами квадрокоптер Eachine EX5 с функцией видеосъемки 4K UHD. Корпус квадрокоптера выполнен из высококачественных материалов: металла и пластика. Максимальная высота полета квадрокоптера составляет 120 метров. Емкость аккумулятора данной модели квадрокоптера составляет 2200 мАч. Максимальная дальность управления коптером составляет 1000 метров. Угол обзора камеры 150 градусов. Разрешение камеры 3840 х 2160 точек.
Цифрoвая рулeтка. Цена: US $31.99 - 33.99
Перед вами цифрoвая рулeтка с дальностью измерений до 40 метров. На корпусе дальномера имеется небольшой дисплей. Также дальномер оснащен обычной выдвижной рулеткой на 5 метров. Точность измерения лазерной рулетки составляет ± 2 мм. Автоматическое отключения лазера происходит через 20 секунд, а полное выключение дальномера через 150 секунд.
Патрон с пультом ДУ. Цена: US $5.80
Это патрон с пультом ДУ подходящий по лампы с цоколем Е27. Данная модель патрона проста в установке и удобна для домашнего использования. Максимальное расстояние дистанционного управления патроном составляет 10 метров. Размеры пульта дистанционного управления составляют: 95 x 38 x 14 мм.
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Портативный аккумулятор YKZ на 10000 мАч. Цена: US $7.86 - 11.30
Перед вами портативный аккумулятор YKZ с емкостью 10000 мАч отлично сочетающейся с замечательной его портативностью. Корпус портативного аккумулятора выполнен из высококачественного пластика. Этот аккумулятор станет вашим незаменимым помощником в тот момент когда нужно срочно зарядить ваш любимый гаджет. Размеры аккумулятора составляют 138 х 68 х 16 мм. Вес: 223 грамма.
ТВ-приставка MECOOL KM3. Цена: US $37.80 - 85.99
Это тв-бокс MECOOL KM3 с поддержкой двух диапазонов Wi -Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, и поддержкой Ethernet до 100 Мбит/с. На борту приставки: операционная система Android 10,процессор на четыре ядра Amlogic S905X2 ARM и графика Mail-G31 MP2. В коробку поставки входят: приставка KM3 или KM9 PRO, пульт дистанционного управления, сетевой блок 5В/2А, кабель HDMI и руководство пользователя.
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