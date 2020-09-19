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Интересные и полезные товары с Aliexpress: умные часы Amazfit Verge Lite, лазерный дальномер Xiaomi Duka LS-P Laser Range Finder, Baseus GaN зарядное устройство и powerbank 2 в 1 и другие

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Умные часы Amazfit Verge Lite. Цена: US $73.69

Перед вами умные часы Amazfit Verge Lite с размером экрана 1,3 дюйма и разрешением 360 х 360 точек. Емкость аккумулятора часов составляет 450 мАч. Корпус часов выполнен из высококачественного пластика, а ремешок из силикагеля. На борту часов имеются: пульсометр, хронограф, спидометр, функция пуш-уведомлений, фирменная ОС, шагомер и многие другие присущие умным часам опции и функции.

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Baseus GaN зарядное устройство и powerbank 2 в 1. Цена: US $38.99

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Это девайс Baseus GaN 2 в 1 зарядное устройство и powerbank емкостью 10000 мАч. 

Режим зарядного устройства: 

Вход: 100В - 240В переменного тока, 50/60 Гц, 1.0 A

Выход USB: 4,5В/5А, 5В/4,5A, 9В/3A, 12В/2,5A, 20В/1,5A

Выход Тype-C : 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/2,25A

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Выход Тype-C + USB : 30 Вт + 15 Вт.

Режим внешнего аккумулятора:

Вход Тype-C: 5В/3A, 9В/2A,12В/1,5A

Выход Тype-C: 5В/3A, 9В/3A, 12В/2,5A, 20В/1,5A

Выход USB: 4,5В/5A, 5В/4,5A, 9В/3A, 12В/2,5A, 20В/1,5A

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Выход Тype-C + USB : 18 Вт + Максимальная 18 Вт

Емкость: 10000 мАч, 3,7В, 37 Вт.

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Робот-пылесос ILIFE V7s Plus. Цена: US $189.99

Перед вами робот-пылесос ILIFE V7s Plus с функциями сухой и влажной уборки. Робот-пылесос отлично подойдет как для уборки помещений с твердыми покрытиями полов, так и для помещений с коврами. Мощность пылесоса составляет 24 Вт. После полной зарядки аккумулятора в течение 3 часов пылесос может осуществлять уборку помещения в течение 150 минут. Емкость пылесборника составляет 0,5 литра. Размеры пылесоса: 340 х 340 х 84 мм.

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Умные часы KOSPET GTO. Цена: $25.99

Это умные часы KOSPET GTO с классом защиты IP68. Часы оснащены дисплеем размером 1,4 дюйма с разрешением 320 х 320 точек. Корпус умных часов выполнен из высококачественного металла, а ремешок часов из приятного на ощупь силикона. Емкость аккумулятора часов составляет 170 мАч. Часы поддерживаются операционными системами iOS 9,0 и выше, Android 5,1 и выше. Часы оснащены всеми известными на сегодняшний день опциями и функциями смарт-часов.

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Лазерный дальномер Xiaomi Duka LS-P Laser Range Finder. Цена: US $15.55 - 16.89

Перед вами лазерный дальномер Xiaomi Duka LS-P Laser Range Finder с высокой точностью измерений. Максимальная дальность измерений составляет 40 метров, а диапазон погрешности ± 2 мм. Корпус лазерного дальномера выполнен из высококачественного алюминиевого сплава и АБС-пластика. Емкость аккумулятора дальномера составляет 200 мАч. Размеры дальномера: 86 x 22 x 11 мм. Масса 28 граммов.

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Автоматический диспенсер для мыла Xiaomi ENCHEN. Цена: US $14.79

Перед вами автоматический диспенсер для мыла Xiaomi ENCHEN с чувствительным инфракрасным датчиком. Номинальная емкость дозатора мыла составляет 280 мл. Источником питания диспенсера служат 3 батареи типа АА. Максимальное расстояние срабатывания диспенсера составляет 45 мм. Размеры изделия: 190 х 79 х 79 мм. 

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Кресло-раскладушка. Цена: US $176.29

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Это кресло-раскладушка с удобным механизмом трансформации в спальное место. Кресло оснащено регулировкой угла наклона спинки и круглой опорой в основании кресла. Чехол кресла-раскладушки в любое время удобно и легко снимается для стирки. Высота спинки кресла составляет 125 см. Размеры кресла: 60 х 65 х 80 см.

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Центр Купонов АлиЭкспресс 

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