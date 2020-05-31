Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные и полезные товары с Aliexpress: игровая гарнитура Razer Kraken X 7.1, TWS наушники Amazfit PowerBuds, электрический скутер Xiaomi Mijia M365 Smart E и другие

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Игровая гарнитура Razer Kraken X 7.1. Цена: US $55.56

Это игровая гарнитура Razer Kraken X 7.1 с функцией шумоподавления. Диаметр ушей составляет 50 мм. Длина кабеля 1,3 метра. Масса наушников составляет всего 250 грамм, что позволят с легкостью долгое время их не снимать с головы. Любой юзер сможет сам легко настроить драйвера этой модели наушников. 

ССЫЛКА НА ТОВАР

Автомобильный компрессор Xiaomi 70mai. Цена: US $39.99 - 47.04



анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Перед вами автомобильный компрессор Xiaomi 70mai для подкачивания шин вашего автомобиля. Корпус данной модели автомобильного компрессора выполнен из высококачественных металла и пластика, также на корпусе имеется небольшой дисплей с параметрами. Размеры компрессора 54 х 148 х 164 мм. Максимальное накачиваемое давление составляет 11 бар. 

ССЫЛКА НА ТОВАР

Внешний аккумулятор от ROMOSS. Цена: US $14.17 - 19.49

Это внешний аккумулятор от фирмы ROMOSS с емкостью на 10000 мАч. Корпус данной модели внешнего аккумулятора выполнен из высококачественного пластика. На корпусе размещен электронный дисплей с параметрами. Размеры аккумулятора 130 х 86 х 11 мм. Данный аккумулятор отлично подойдет для повседневного использования и зарядки ваших любимых гаджетов.

ССЫЛКА НА ТОВАР

Портативная солнечная панель Choetech. Цена: US $28.12

реклама

Перед вами портативная солнечная панель Choetech с максимальной выходной мощностью 14 Вт. Максимальные выходные параметры данной портативной солнечной панели составляют 5 В и 2,1 А. Панель станет отличным спутником для тех кто не представляет свою жизнь без путешествий и туризма. Панель выполнена в водонепроницаемом стиле.

ССЫЛКА НА ТОВАР

TWS наушники Amazfit PowerBuds. Цена: US $99.99

Перед вами TWS наушники Amazfit PowerBuds с емкостью зарядного кейса на 450 мАч. Емкость аккумуляторов самих наушников составляет 55 мАч. Данные наушники совместимы с версией Bluetooth 5.0. Амбушюры данной модели наушников выполнены из высококачественного силикона, что позволяет с комфортом долгое время их использовать в повседневной жизни. 

реклама

ССЫЛКА НА ТОВАР

Умные часы Amazfit Bip. Цена: US $69.99

Это умные часы Amazfit Bip с размером дисплея 1,28 дюйма. Разрешение экрана данной модели умных часов составляет 176 х 176 точек. Экран часов имеет квадратную форму. На борту часов установлена фирменная ОС. Данные часы обладают всеми известными на сегодняшний день датчиками и опциями присущими умным часам. У данной модели 400 заказов.

ССЫЛКА НА ТОВАР

Электрический скутер Xiaomi Mijia M365 Smart E. Цена: US $379.48 - 462.49

Перед вами электрический скутер Xiaomi Mijia M365 Smart E с максимальной мощностью 500 Вт. Расстояние, которое можно проехать на данной модели скутера, при полностью зараженной батарее составляет 30 км. Масса скутера 12,5 кг. Диаметр колес скутера 8,5 дюймов. Время полной зарядки аккумулятора составляет 5 часов.

ССЫЛКА НА ТОВАР

Центр Купонов АлиЭкспресс 

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс подборка aliexpress 2020 алиэкспресс распродажа подборка товаров с aliexpress подборка aliexpress aliexpress распродажа aliexpress для мужика подборка товаров из китая подборка с aliexpress aliexpress на русском aliexpress для авто подборка интересных товаров из китая подборка с алиэкспресс наушники подборка товаров подборка с али алиекспресс aliexpress для игрового пк aliexpress для пк aliexpress2020 распродажа aliexpress пк подборка xiaomi подборка электроники aliexpress 11.11 распродажа подборка электроники с aliexpress aliexpress 2019 распродажа aliexpress подборка автотоваров алиэкспресс 11.11 распродажа алиэкспресс aliexpress 11.11 алиэкспрес алиэкспресс 10 лет подборка автогаджетов aliexpress россия подборка товаров для пк распродажа 11.11 подборка товаров xiaomi подборка приколов распродажа на aliexpress аликспресс али алиэкспресс для мужиков распродажа на алиэкспресс распродажа в китае подборка xiaomi 2019 смарт aliexpress tmall aliexpress электроника алиэкспресс гаджеты подборка технология находка распродажа xiaomi распродажа 11.11 на aliexpress распродажа aliexpress 2019 распродажа xiaomi 2019 распродажа года на aliexpress 11.11 распродажа на aliexpress 11.11 xiaomi 2020 наушники из китая наушники с aliexpress распродажа 11.11 на aliexpress. распродажа к 23 февраля распродажа на aliexpress 2020 распродажа aliexpress 11.11 распродажа года 11.11 распродажа года 11.11 на aliexpress распродажа на aliexpress 11.11.2019 распродажа на aliexpress 2018 распродажа неттопов наушники с алиэкспресс алиэкспресс для рыбака алиєкспресс наушники для смартфона распродажа 10 лет aliexpress подборка квадрокоптеров в 2020 аликс наушники 2019 наушники xiaomi aliexpres магнитола наушники blitzwolf наушники qcy наушники для телефона подборка телефово tws наушники наушники bluedio наушники meizu наушники tellunow наушники с подсветкой наушники 2018 наушники qcy qy19 наушники salar c13 наушники до 1500 наушники сями распродажа steam наушники zop n43
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
354

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 354
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
25 мая 2020 30
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
238
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
187
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
13
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
18
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
76
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
35
Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактных платежей уже в России – цена и характеристики
4
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
116
Игровой процесс фанатского ремейка Diablo II на базе движка Unreal Engine 4 записали на видео
10
Samsung снизила цены на флагманы 2020 года – Galaxy S20 Ultra подешевел на 26 000 рублей
3
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
45
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
61
Death Stranding полностью окупилась
14
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
43
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
15
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
15
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
25
Первая дискретная видеокарта Intel Xe DG1 смогла обойти бюджетную GeForce GTX 950 производства 2015 года
18
Эксперты Рcgamesn рассказали, какой процессор является самым разумным выбором для игр и работы в 2020 году
24
Производители материнских плат используют нестабильные настройки для повышения производительности 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900К
21

Популярные статьи

Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
158
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
58
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
38
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
27

Сейчас обсуждают

McArcher
16:20
Arma 3 Apex, Project Cars 2
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Andy Dufrane
16:18
это (Rumor), а не оф.заявления
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
taurintown
16:17
Плывите дальше по течению - когда-нибудь вас вынес в открытое море. А может прибьет к берегу.
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Alexey Ananyev
16:16
То есть это актуально только для DX11 а больше нигде нету лучей? То есть Вулкан не в счет? Автар статьи неуч глупый.
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
McArcher
16:15
Любой показатель IPC упирается в скорость работы с памятью.
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
taurintown
16:14
Вы хороший человек, таких много! =)
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
McArcher
16:12
В будущем вообще не будет никаких государств. Будет объединённая земная федерация.
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Юра Репченко
16:12
Какое это имеет отношение к IPC?
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
TRODOSSS
16:09
Те же Ctrl+Shift+T на Хроме...
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
wwr222
16:06
Начали за здравие...При чем тут капитализм? Я говорил о популярности проца...
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем