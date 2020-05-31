Это игровая гарнитура Razer Kraken X 7.1 с функцией шумоподавления. Диаметр ушей составляет 50 мм. Длина кабеля 1,3 метра. Масса наушников составляет всего 250 грамм, что позволят с легкостью долгое время их не снимать с головы. Любой юзер сможет сам легко настроить драйвера этой модели наушников.

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Перед вами автомобильный компрессор Xiaomi 70mai для подкачивания шин вашего автомобиля. Корпус данной модели автомобильного компрессора выполнен из высококачественных металла и пластика, также на корпусе имеется небольшой дисплей с параметрами. Размеры компрессора 54 х 148 х 164 мм. Максимальное накачиваемое давление составляет 11 бар.

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Это внешний аккумулятор от фирмы ROMOSS с емкостью на 10000 мАч. Корпус данной модели внешнего аккумулятора выполнен из высококачественного пластика. На корпусе размещен электронный дисплей с параметрами. Размеры аккумулятора 130 х 86 х 11 мм. Данный аккумулятор отлично подойдет для повседневного использования и зарядки ваших любимых гаджетов.

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Перед вами портативная солнечная панель Choetech с максимальной выходной мощностью 14 Вт. Максимальные выходные параметры данной портативной солнечной панели составляют 5 В и 2,1 А. Панель станет отличным спутником для тех кто не представляет свою жизнь без путешествий и туризма. Панель выполнена в водонепроницаемом стиле.

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Перед вами TWS наушники Amazfit PowerBuds с емкостью зарядного кейса на 450 мАч. Емкость аккумуляторов самих наушников составляет 55 мАч. Данные наушники совместимы с версией Bluetooth 5.0. Амбушюры данной модели наушников выполнены из высококачественного силикона, что позволяет с комфортом долгое время их использовать в повседневной жизни.

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Это умные часы Amazfit Bip с размером дисплея 1,28 дюйма. Разрешение экрана данной модели умных часов составляет 176 х 176 точек. Экран часов имеет квадратную форму. На борту часов установлена фирменная ОС. Данные часы обладают всеми известными на сегодняшний день датчиками и опциями присущими умным часам. У данной модели 400 заказов.

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Электрический скутер Xiaomi Mijia M365 Smart E. Цена: US $379.48 - 462.49

Перед вами электрический скутер Xiaomi Mijia M365 Smart E с максимальной мощностью 500 Вт. Расстояние, которое можно проехать на данной модели скутера, при полностью зараженной батарее составляет 30 км. Масса скутера 12,5 кг. Диаметр колес скутера 8,5 дюймов. Время полной зарядки аккумулятора составляет 5 часов.

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