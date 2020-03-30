Перед вами смарт-часы Huami Amazfit Verge с диаметром корпуса 43 мм. Объем ОЗУ данной модели смарт-часов составляет 512 Мб, а объем ПЗУ - 4 Гб. Корпус данных часов выполнен из высококачественного пластика, а ремешок из силикагеля. Разрешение экрана составляет 360 х 360 точек. Емкость аккумулятора часов составляет 450 мАч. В часы встроены все возможные топовые датчики, опции и функции.

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Это электросамокат XIAOMI М365 с возможностью складывания рулевой стойки для удобного его транспортирования. Время полного заряда аккумуляторов данной модели электросамоката составляет 5 часов. Расстояние, на которое хватит полного заряда аккумуляторов составляет 30 км. Масса самоката 12,5 кг. Максимальный перевозимый вес составляет 110 кг.

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Это робот-пылесос ILIFE V7s Plus с функциями сухой и влажной уборки. Емкость пылесборника данной модели пылесоса составляет 1 л. Полного заряда аккумулятора хватает на 2-2,5 часа интенсивной уборки. Мощность робота-пылесоса составляет 24 Вт. Габаритные размеры пылесоса: 300 х 300 х 75 мм. Длина сетевого шнура для зарядки робота-пылесоса составляет 2 метра.

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Перед вами мини беспроводной адаптер MT7601 со скоростью передачи информации до 150 Мбит/с. Данная модель адаптера работает по протоколам передачи данных 802.11b/g/n на частоте 2,4 ГГц. Адаптер совместим со всеми известными операционными системами и отлично подойдет для интернет-серфинга и онлайн-игр. Размеры адаптера 15 х 32 мм.

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Это отличный саундбар для домашнего кинотеатра CAV TM1100 Virtual Surround. Корпус данной модели саундбара выполнен из высококачественного дерева. На передней панели корпуса саундбара расположены 8 различных по частотам динамиков, а на нижней панели 2 динамика сабвуфера. На задней панели корпуса расположены выходы: RCA, оптический, коаксиальный, а также имеется функция приема данных по bluetooth. Размеры саундбара: 1105 х 188 х 125 мм.

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Перед вами радиоуправляемая модель легендарной грузовой машины ГАЗ-66 выполненная в масштабе 1:16. Данная модель грузовика работает от пульта дистанционного управления на расстоянии до 35 метров. Время зарядки аккумулятора данной модели составляет 120 минут, а время работы 20 - 30 минут. Автомобиль станет отличным подарком как для детей так и для взрослых.

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Перед вами мини-проектор BYINTEK UFO P9 с оптическим разрешением 854x480 точек на дюйм. На борту проектора операционная система Android 7.1. Емкость аккумулятора данной модели проектора составляет 5000 мАч. Расстояние проекции составляет от 0,2 до 4,5 метров. Размер проекции: от 40 до 150 дюймов. Масса проектора 1,8 кг.

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