Перед вами смарт-часы Huawei Watch Magic с диаметром экрана 42,8 мм. Разрешение AMOLED-экрана данной модели смарт-часов составляет 326 точек на дюйм. Емкость аккумулятора данных часов составляет 178 мАч. В том числе эти часы обладают всеми опциями, датчиками и функциями присущими самым современным моделям смарт-часов. На данную модель у этого продавца уже более 1000 заказов.

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Перед вами bluetooth наушники Sabbat E12 Ultra с поддержкой аудиокодека Apt-X. Емкость зарядного устройства данной модели bluetooth наушников составляет 750 мАч, а емкости аккумуляторов самих наушников с легкостью хватит на 8 часов работы. Время полного заряда наушников составляет 40 - 60 минут. В комплекте с наушниками поставляется 7 пар различных сменных амбушюр.

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Это зарядная станция ASOMETEH с максимальной выходной мощностью 20 Вт. Корпус данной модели зарядной станции выполнен из высококачественного АБС-пластика. Выходные интерфейсы этой зарядной станции представлены 3 выходами USB и 1 выходом USB Type-C. На корпусе зарядной станции имеется небольшой дисплей с выходными параметрами заряда.

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Это отличный карманный проектор AUN X3 с оптическим разрешением 854 x 480 точек на дюйм. Яркость свечения данной модели карманного проектора при работе составляет 2000 Люмен. Размер проекции составляет от 30 до 120 дюймов, а расстояние проекции - от 1 до 5 метров. Имеется функция зеркального отображения экрана смартфона. Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч.

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Перед вами хороший рюкзак Xiaomi 90FUN NINETYGO Manhattan business backpack с лаконичным и стильным дизайном. S-образные лямки данной модели рюкзака обеспечивают легкое и удобное его ношение. Стерео вентилируемая задняя панель рюкзака обеспечивает качественное отведение влаги при потливости. Раздельные отсеки рюкзака обеспечат удобное расположение переносимых предметов и принадлежностей.

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Это готовый усилитель Kinter MA-120 на 2 канала. Максимальная выходная мощность на один канал данной модели усилителя составляет 20 Вт. Питание усилителя осуществляется от блока питания 9-12 В и 3 А. В комплекте с усилителем поставляется пульт дистанционного управления и кабель с излучателем инфракрасного сигнала.

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Перед вами портативный цифровой USB-микроскоп с коэффициентом увеличения 500х. Корпус данной модели usb-микроскопа выполнен и качественного АБС-пластика и металла. Фокусное расстояние микроскопа составляет от 3 до 60 мм. Тип интерфейса данного микроскопа - USB 2.0. Разрешение фото составляет 640 х 480 пикселей. Формат записи видео - AVI.

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