Перед вами смарт-часы Huawei Watch GT 2 с диаметром дисплея 46 мм. Емкость аккумулятора данной модели смарт-часов составляет 450 мАч. Корпус этих смарт-часов выполнен из высококачественного сплава металлов. Объем встроенной памяти часов составляет 4 Гб. Данные часы имеют на борту все известные на сегодняшний день опции и функции смарт-часов. Данную модель заказали уже 1340 покупателей.

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Перед вами портативный HD проектор Vivicine V200/V200 Pro с операционной системой Android 9.0 на борту. Оптическое разрешение данной модели портативного проектора составляет 1280 x 720 точек на дюйм, а соотношение сторон экрана 4:3 и 16:9. Яркость свечения проектора при воспроизведении видеороликов составляет 3600 люмен. Мощность этого проектора составляет 70 Вт.

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Это портативная колонка GGMM M4 выполненная в эксклюзивном ретро-стиле. Корпус данной модели портативной колонки выполнен из дерева и покрыт кожей и алюминиевыми вставками. Также в комплекте с колонкой поставляется кожаный ремень, который позволяет с легкостью переносить колонку на плече, как обычную сумку. Максимальная мощность колонки составляет 40 Вт.

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Это беспроводные bluetooth-наушники Baseus W04 Pro с поддержкой беспроводной зарядки. Чувствительность данной модели беспроводных наушников составляет 100 ± 3 дБ. Емкость аккумулятора зарядного бокса для этих наушников составляет 400 мАч, а емкость аккумуляторов самих наушников 20 мАч. Данную модель наушников уже заказали 3372 покупателя.

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Перед вами дрон SPYDER-X с гироскопом на 6 осей. Благодаря небольшим размерам данной модели дрона его легко носить с собой. Обладая функцией удержания высоты данный дрон обеспечивает спокойный и стабильный полет. Время зарядки аккумулятора данного дрона составляет 50 - 60 минут, а время полета 8 - 10 минут на расстоянии 80 - 100 метров.

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Это саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar с различными динамиками в количестве 8 штук для качественного воспроизведения звука. Корпус данной модели саундбара выполнен из высококачественного пластика. Этот саундбар с возможностью крепления на стену станет незаменимым помощником при просмотре любимых фильмов. Максимальная мощность звука составляет 12 Вт.

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Перед вами популярный на али ирригатор для полости рта Mornwell с баком для воды емкостью 300 мл. Данная модель ирригатора выдает струю воды диаметром 0.6 мм. Имеет технологию защиты от воды IPX7. Обеспечит надежную очистку тех мест в полости рта, которые недоступны для обычной зубной щетки или зубной нити. У данной модели уже 7685 заказов.

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