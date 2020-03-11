Интересные и полезные товары с Aliexpress: смарт-часы Huawei Watch GT 2, недорогой дрон SPYDER-X, саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar и другие
Смарт-часы Huawei Watch GT 2. Цена: US $179.40 - 204.81
Перед вами смарт-часы Huawei Watch GT 2 с диаметром дисплея 46 мм. Емкость аккумулятора данной модели смарт-часов составляет 450 мАч. Корпус этих смарт-часов выполнен из высококачественного сплава металлов. Объем встроенной памяти часов составляет 4 Гб. Данные часы имеют на борту все известные на сегодняшний день опции и функции смарт-часов. Данную модель заказали уже 1340 покупателей.
Портативный HD проектор Vivicine V200/V200 Pro. Цена: US $84.81 - 134.97
рекламаПеред вами портативный HD проектор Vivicine V200/V200 Pro с операционной системой Android 9.0 на борту. Оптическое разрешение данной модели портативного проектора составляет 1280 x 720 точек на дюйм, а соотношение сторон экрана 4:3 и 16:9. Яркость свечения проектора при воспроизведении видеороликов составляет 3600 люмен. Мощность этого проектора составляет 70 Вт.
Портативная колонка GGMM M4. Цена: US $80.15 - 101.50
Это портативная колонка GGMM M4 выполненная в эксклюзивном ретро-стиле. Корпус данной модели портативной колонки выполнен из дерева и покрыт кожей и алюминиевыми вставками. Также в комплекте с колонкой поставляется кожаный ремень, который позволяет с легкостью переносить колонку на плече, как обычную сумку. Максимальная мощность колонки составляет 40 Вт.
Беспроводные Bluetooth-наушники Baseus W04 Pro. Цена: US $21.18 - 23.53
реклама
Это беспроводные bluetooth-наушники Baseus W04 Pro с поддержкой беспроводной зарядки. Чувствительность данной модели беспроводных наушников составляет 100 ± 3 дБ. Емкость аккумулятора зарядного бокса для этих наушников составляет 400 мАч, а емкость аккумуляторов самих наушников 20 мАч. Данную модель наушников уже заказали 3372 покупателя.
Недорогой дрон SPYDER-X. Цена: US $44.18 - 56.08
Перед вами дрон SPYDER-X с гироскопом на 6 осей. Благодаря небольшим размерам данной модели дрона его легко носить с собой. Обладая функцией удержания высоты данный дрон обеспечивает спокойный и стабильный полет. Время зарядки аккумулятора данного дрона составляет 50 - 60 минут, а время полета 8 - 10 минут на расстоянии 80 - 100 метров.
Саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar. Цена: US $70.99 - 99.00
Это саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar с различными динамиками в количестве 8 штук для качественного воспроизведения звука. Корпус данной модели саундбара выполнен из высококачественного пластика. Этот саундбар с возможностью крепления на стену станет незаменимым помощником при просмотре любимых фильмов. Максимальная мощность звука составляет 12 Вт.
Ирригатор для полости рта Mornwell. Цена: US $32.39 - 34.27
Перед вами популярный на али ирригатор для полости рта Mornwell с баком для воды емкостью 300 мл. Данная модель ирригатора выдает струю воды диаметром 0.6 мм. Имеет технологию защиты от воды IPX7. Обеспечит надежную очистку тех мест в полости рта, которые недоступны для обычной зубной щетки или зубной нити. У данной модели уже 7685 заказов.
Центр Купонов АлиЭкспресс
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила