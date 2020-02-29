Перед вами гоночный автомобиль F1 LEGO на радиоуправлении состоящий из 729 деталей. Детали данной модели гоночного автомобиля выполнены из высококачественного ABS-пластика. Этот автомобиль станет отличным подарком для детей, подростков и взрослых людей увлекающихся сборкой различных конструкторов. У данной модели автомобиля 694 заказа.

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Перед вами сенсорная насадка на кран Xiaomi Zajia с защитой от водопроницаемости IPX6. Данная модель насадки на кран работает от двух зон сенсорного реагирования. С легкостью собирается и разбирается, имеет долгий срок службы и защиту от перелива. Хорошо подойдет для экономии воды. Размеры данной насадки 60 x 34 x 49 мм. Вес 105 г.

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Это 4К LED Проектор Byintek UFO R19 с оптическим разрешением 1280 x 800 точек на дюйм. Мощность данной модели проектора составляет 35 Вт, а расстояние проекции от 1 до 6 метров. На борту проектора операционная система Android с поддержкой загрузки и установки различных приложений. Также этот проектор поддерживает максимальное 4K разрешение при воспроизведении видео.

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Перед вами электрическая отвертка Xiaomi Wowstick со скоростью холостого хода 1350 оборотов в минуту. Корпус данной модели электрической отвертки изготовлен из высококачественного алюминия. В комплекте с отверткой поставляется огромное количество различных бит на выбор покупателя. Работает отвертка от двух аккумуляторов типа ААА. Вес отвертки 163 г. Количество заказов 3476.

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Это качественные накладные наушники Oneodio DJ Headphones Professional с чувствительностью 110 ± 3 дБ. Диаметр динамиков данной модели наушников составляет 50 мм. Диапазон воспроизводимых наушниками частот колеблется от 20 до 20000 Гц. Отлично подойдут для людей занимающихся диджеингом, спортом, геймингом и просто для повседневного ношения.

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Перед вами адаптер для подключения мыши и клавиатуры к смартфону Ipega PG-9116, который станет незаменимым помощником для людей играющих в мобильные игры, или для того кому нужно срочно подключить клавиатуру или мышь к смартфону или планшету под управлением операционной системы Android. Размеры адаптера составляют 156 х 10 х 31 мм.

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Это универсальный адаптер для ноутбуков с комплектом из 12 различных штекеров для всех моделей ноутбуков. Выходной ток данной модели адаптера составляет от 1 до 8,5 А, а выходное напряжение от 15 до 24 В. На корпусе адаптера имеется небольшой экран с рабочими параметрами, а также USB порт для зарядки ваших гаджетов с выходными параметрами 5,1 В и 2,4 А.

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