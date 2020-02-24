Недорогие и полезные товары с Aliexpress: смарт-часы Xiaomi Amazfit Pace, графический планшет XP-Pen Deco Pro M, робот-пылесос ILIFE V7s Plus и другие
Смарт-часы Xiaomi Amazfit Pace. Цена: US $95.99
Это смарт-часы Xiaomi Amazfit Pace с диаметром экрана 1,34 дюма. Разрешение экрана часов 320 х 300 точек. У данных смарт-часов силиконовый браслет шириной 22 мм. На борту часов имеются все присущие последним технологиям функции умных устройств. Емкость аккумулятора часов составляет 300 мАч. А в целом на данный товар уже 9137 заказов, рейтинг 4,9.
Bluetooth наушники Haylou GT1 Plus. Цена: US $23.99
рекламаПеред вами bluetooth наушники Haylou GT1 Plus с поддержкой кодеков apt-x. Чувствительность данных наушников составляет 110 ± 5 дБ, а сопротивление 32 Ом. Полного заряда хватит на 18 часов работы наушников. Емкость батарей наушников 43 мАч, а емкость аккумулятора-кейса 310 мАч. Наушники отлично подойдут для занятий спортом, игр и повседневного ношения.
USB флешка Xiaomi U-Disk Thumb Drive. Цена: US $14.42
Перед вами флешка Xiaomi U-Disk Thumb Drive с объемом памяти 64 Гб. Флешка поддерживает интерфейс USB 3.0, что позволяет использовать функции высокоскоростного чтения и записи информации. Совместима со всеми устройствами поддерживающими USB интерфейс. Корпус флешки выполнен из металла с цинковым покрытием, к корпусу прикреплен удобный кожаный ремешок.
Графический планшет XP-Pen Deco Pro M. Цена: US $107.99
реклама
Это графический планшет XP-Pen Deco Pro M с поддержкой мобильных устройств. Размер экрана графического планшета составляет 11,5 дюйма. Коэффициент разрешения планшета равняется 5080 линий на дюйм. Подключение к устройствам осуществляется посредством интерфейса USB. Имеется поддержка естественного наклона. В общем это безупречный и эффективный девайс.
Робот-пылесос ILIFE V7s Plus. Цена: US $153.32
Перед вами робот-пылесос ILIFE V7s Plus с ёмкостью аккумулятора 2600 мАч. Предназначен пылесос как для сухой, так и для влажной уборки помещений. Мощность робота-пылесоса составляет 24 Вт. При сухой уборке мусор собирается в отдельный отсек пылесоса, мешок не нужен. Заряда батареи хватит на 2,5 часа уборки. Размеры пылесоса 300 х 300 х 75 мм.
Фонарь XIAOMI Youpin NexTool. Цена: US $27.90 - 33.10
Это перезаряжаемый фонарь XIAOMI Youpin NexTool с ёмкостью батареи на 5000 мАч. Фонарь имеет 5 режимов свечения и может работать до 140 часов без подзарядки. Заряжается от блока питания 5В/2А с кабелем USB type-C. Данная модель имеет класс водонепроницаемости IPX7. Максимальная яркость свечения данной модели составляет 2000 люмен. Корпус фонаря выполнен из алюминия. Масса фонаря 265 грамм.
Беспроводная зарядка Baseus. Цена: US $14.99 - 15.99
Перед вами беспроводное зарядное устройство от фирмы Baseus мощностью 10 Вт. Корпус беспроводного зарядного устройства выполнен из высококачественного пластика, а поверхность из стекла, что позволяет видеть содержимое внутри зарядки и создает технологичный дизайн. Данный девайс отлично подойдет всем любителям необычных вещей.
Центр Купонов АлиЭкспресс
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила