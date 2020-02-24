



Это смарт-часы Xiaomi Amazfit Pace с диаметром экрана 1,34 дюма. Разрешение экрана часов 320 х 300 точек. У данных смарт-часов силиконовый браслет шириной 22 мм. На борту часов имеются все присущие последним технологиям функции умных устройств. Емкость аккумулятора часов составляет 300 мАч. А в целом на данный товар уже 9137 заказов, рейтинг 4,9.

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Перед вами bluetooth наушники Haylou GT1 Plus с поддержкой кодеков apt-x. Чувствительность данных наушников составляет 110 ± 5 дБ, а сопротивление 32 Ом. Полного заряда хватит на 18 часов работы наушников. Емкость батарей наушников 43 мАч, а емкость аккумулятора-кейса 310 мАч. Наушники отлично подойдут для занятий спортом, игр и повседневного ношения.

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Перед вами флешка Xiaomi U-Disk Thumb Drive с объемом памяти 64 Гб. Флешка поддерживает интерфейс USB 3.0, что позволяет использовать функции высокоскоростного чтения и записи информации. Совместима со всеми устройствами поддерживающими USB интерфейс. Корпус флешки выполнен из металла с цинковым покрытием, к корпусу прикреплен удобный кожаный ремешок.

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Это графический планшет XP-Pen Deco Pro M с поддержкой мобильных устройств. Размер экрана графического планшета составляет 11,5 дюйма. Коэффициент разрешения планшета равняется 5080 линий на дюйм. Подключение к устройствам осуществляется посредством интерфейса USB. Имеется поддержка естественного наклона. В общем это безупречный и эффективный девайс.

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Перед вами робот-пылесос ILIFE V7s Plus с ёмкостью аккумулятора 2600 мАч. Предназначен пылесос как для сухой, так и для влажной уборки помещений. Мощность робота-пылесоса составляет 24 Вт. При сухой уборке мусор собирается в отдельный отсек пылесоса, мешок не нужен. Заряда батареи хватит на 2,5 часа уборки. Размеры пылесоса 300 х 300 х 75 мм.

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Это перезаряжаемый фонарь XIAOMI Youpin NexTool с ёмкостью батареи на 5000 мАч. Фонарь имеет 5 режимов свечения и может работать до 140 часов без подзарядки. Заряжается от блока питания 5В/2А с кабелем USB type-C. Данная модель имеет класс водонепроницаемости IPX7. Максимальная яркость свечения данной модели составляет 2000 люмен. Корпус фонаря выполнен из алюминия. Масса фонаря 265 грамм.

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Перед вами беспроводное зарядное устройство от фирмы Baseus мощностью 10 Вт. Корпус беспроводного зарядного устройства выполнен из высококачественного пластика, а поверхность из стекла, что позволяет видеть содержимое внутри зарядки и создает технологичный дизайн. Данный девайс отлично подойдет всем любителям необычных вещей.

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