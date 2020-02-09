Перед вами смарт-часы KOSPET Prime с 3 Гб оперативки и 32 Гб встроенной памяти. Диаметр IPS дисплея часов составляет 1,6 дюйма. Емкость аккумулятора часов равняется 1260 мАч. Смарт-часы могут использоваться в качестве смартфона, поддерживается сим-карта. На часах 2 камеры на 8 Мп и 2 Мп. Имеется функция Face Unlock. На борту часов операционная система Android 7.1.1.

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Это зарядное устройство от фирмы TopZero на 6 USB, 1 QC 3.0 и 1 Type-C портов. Корпус зарядного устройства выполнен из белого АБС-пластика. На корпусе зарядного устройства имеет светодиодный дисплей для четкого отображения параметров зарядки. Выполнено устройство в компактном дизайне и имеет совсем небольшой вес. В комплекте поставляется кабель длиной 1,5 метра.

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Перед вами лего машинка на дистанционном управлении состоящая из 391 детали. Все детали машинки выполнены из экологически чистого и высококачественного АБС-пластика. Дистанционно машинка управляется как с пульта так и со смартфона. Имеется функция автопилота. В комплект входит машинка, пульт управления, кабель для зарядки и инструкция пользователя.

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Это портативный аккумулятор Solowe W5 на 10000 мАч с функцией беспроводной зарядки. Благодаря 2 USB портам выходного интерфейса от данной модели можно заряжать одновременно 3 устройства, два по кабелю и один через без провода. Входной интерфейс данного аккумулятора - micro USB. Параметры выходных портов - Dual USB 5 V/2.1 A. Размеры аккумулятора 80 х 90 х 27 мм. Масса 234 грамма.

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Перед вами электрическая отвертка от фирмы Xiaomi с набором из 12 различных бит. Скорость холостого хода отвертки 200 оборотов в минуту. В комплект входит удлинительный стержень длиной 60 мм. Размеры отвертки 124 x 130,5 x 42 мм. Емкость аккумулятора данной модели 2000 мАч. Время полного заряда аккумулятора 120 - 180 минут. Масса отвертки 350 грамм.

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Это проточный водонагреватель от фирмы Kbaybo мощностью 3000 Вт. Обеспечивает 10 литрами горячей воды в минуту. Кран относится к первому классу по энергоэффективности. Работает от сети с напряжением 220 В, длина кабеля 1,2 метра. Спасет любую кухню от перебоев с горячей водой. Материал корпуса крана АБС-пластик. Работает в диапазоне давления воды от 0,04 до 0,5 МПа.

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Перед вами усилитель Nobsound мини TPA3116 с двумя выходными каналами мощностью по 50 Вт каждый. Работает усилитель от блока питания DC 15 - 24 V. Имеется функция управления звуком через bluetooth 5.0. Усилитель имеет очень компактные размеры 30 мм x 87 мм х 107 мм. Входной интерфейс AUX. Масса усилителя всего 286 грамм.

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