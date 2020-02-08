





Перед вами умный термос Xiaomi Moka Kiss Fish CC Cup емкостью 430 мл. Вакуумная система термоса позволяет сохранить продукт теплым на протяжении 6 часов. На крышке термоса имеется дисплей с показаниями температуры продукта внутри термоса, счетчиком времени и мини-игрой. Чаша термоса выполнена низ высококачественной нержавеющей стали.

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Перед вами карманный проектор от фирмы AUN с яркостью оптики 2000 люмен. При расстоянии от 1 до 5 метров размер проецируемого изображения составит от 30 до 120 дюймов. На борту проектора операционная система Андроид 7.1.2, Cortex-A7 1,2 ГГц и графический процессор ARM Mali-450. Проектор поддерживает воспроизведение видео в формате Full HD 1080P. Имеются функции Wi-Fi и Bluetooth.

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Перед вами электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3 Pro с классом водонепроницаемости IPX7. Заряжается бритва от док-станции. После зарядки в течение 90 минут время использования бритвы без подзарядки составит 150 минут. Корпус бритвы выполнен из АБС-пластика, а плавающая головка из нержавеющей стали. Масса бритвы 139 грамм.

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Это эндocкoп от компании KERUI для смapтфoнa и ПК с поддержкой подключения по Wi-Fi. Аккумулятор Wi-Fi устройства имеет емкость 500 мАч, которой хватает на 45 минут работы. Эндоскоп имеет класс водонепроницаемой защиты IP67. Диаметр объектива камеры этого эндоскопа составляет 8 мм. Данное устройство станет незаменимым помощником как в быту так и для профессионалов своего дела.

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Перед вами робот-пылесос ILIFE V50 Pro с функциями сухой и влажной уборки. Емкость пылесборника данного робота составляет 0,3 л. Емкость аккумулятора пылесоса составляет 2600 мАч, которой с легкостью хватит на 120 минут уборки помещения площадью до 140 квадратных метров. Емкость для воды объемом 0.18 л. Время зарядки пылесоса 200-350 минут.

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Это портативный внешний аккумулятор от фирмы Essager емкостью 10000 мАч. Имеется два входных интерфейса: Micro USB (DC 5 В/2 A) и Usb type-C (DC 5 В/2 A). Выходные интерфейсы: USB 1 (DC 5 В/2.1 A) и USB 2 (DC 5 В/1 A). Размеры аккумулятора 139 х 70 х 16 мм. Масса 225 грамм. На корпусе аккумулятора имеется светодиодный индикатор.

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Это ручной пылесос Xiaomi Deerma DX700 мощностью 600 Вт. Работает от сети с напряжением 220 В. Объем пылесборника у данной модели составляет 0,5 литра. Длина сетевого шнура составляет 4,5 метра. Пылесос работает по типу циклона. Данная модель предназначена для сухой уборки помещений. Габаритные размеры пылесоса 300 х 300 х 75 мм.

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