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Недорогие и полезные товары с Aliexpress: умные часы Amazfit T-Rex, складная клавиатура AVATTO, беспроводная компьютерная мышь Xiaomi Wireless Mouse 2 и другие

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Умные часы Amazfit T-Rex. Цена: US $149.99

Это смарт-часы Amazfit T-Rex с диаметром корпуса 47,7 мм. Имеют AMOLED экран на 1,3 дюйма и разрешением 360 х 360 точек. Тачскрин - Corning Gorilla Glass 3 c олеофобным покрытием. В часах батарея емкостью 390 мАч. Корпус часов выполнен из высококачественного пластика. Часам присущ профессиональный класс водостойкости. Имеют все актуальные на сегодняшний день функции для занятий спортом.

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Складная клавиатура AVATTO. Цена: US $12.65

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Перед вами складная клавиатура AVATTO с отличными отзывами от покупателей. При вводе информации клавиатура совсем не издает звука, что ни может не радовать. В клавиатуру встроена литиевая батарея, которой вполне хватает на 20 часов активной работы и до 30 дней в режиме ожидания. На выбор два классических цвета: белый и черный, а также имеется вариант клавиатуры с тачпадом.

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Тепловизор SeeSii. Цена: US $132.51

Это тепловизор от фирмы SeeSii с разрешением термочувствительной матрицы 33 х 33, то есть на 1089 точек. Размер дисплея тепловизора 2,5 дюйма. Разрешение видимого изображения 0,3 Мп. Тепловая чувствительность тепловизора 0,15 градусов Цельсия. Точность показаний температуры +/-2% или +/-2 °C. Частота захвата равняется 9 Гц. Отлично подойдет как для промышленного так и частного использования.

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Powerbank Baseus Quick Charge 3,0. Цена: US $22.06

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Перед вами портативный внешний аккумулятор Baseus Quick Charge 3,0 с функцией беспроводной зарядки. Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Корпус аккумулятора выполнен из качественного пластика. На корпусе расположен электронный дисплей с показаниями оставшегося заряда в аккумуляторе. Повербанк поддерживает различный входные и выходные интерфейсы. Масса аккумулятора 222 грамма.

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Тренировочный пэд для барабанщиков. Цена: US $18.65 - 18.77

Это тренировочный пэд для барабанщиков выполненный из натуральных материалов: каучук, дерево и металл. Высота стойка пэда регулируется от 46,5 до 80,1 см. Сам пэд имеет диаметр 8 дюймов и его поверхность выполнена из особо плотного и высокоэластичного каучука. Корсус пэда выполнен из приятной на ощупь древесины. Отличный инструмент для начинающих музыкантов.

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IP камера YI Home Camera 1080P. Цена: US $19.00

Перед вами IP камера YI Home Camera 1080P с диаметром корпуса 54 мм. Объектив камеры выполнен из натурального стекла. Горизонтальный угол обзора камеры составляет 92,7°, вертикальный угол - 48,7°, диагональный угол обзора - 111,2°. Частота видеозаписи 20 кадров в секунду. Имеется инфракрасная подсветка из восьми ламп для ночной съемки на расстоянии до 5 метров.

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Беспроводная компьютерная мышь Xiaomi Wireless Mouse 2. Цена: US $11.23

Перед вами беспроводная компьютерная мышь Xiaomi Wireless Mouse 2 с покрытием из софт-тач пластика. При работе мышь совсем не издает звуков, что очень хорошо для того чтобы не мешать окружающим людям. Гладкая и обтекаемая форма мыши идеально повторяет контур ладони, что позволяет с удовольствием ей работать.  Масса мыши всего 70 грамм.

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Центр Купонов АлиЭкспресс 

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