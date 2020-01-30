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Недорогие и полезные товары с Aliexpress: часы-смартфон ZTE Nubia Alpha, робот-пылесос Xiaomi Mijia, оригинальные наушники Xiaomi Redmi Airdots TWS и другие

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Часы-смартфон ZTE Nubia Alpha. Цена: US $279.99

Перед вами часы-смартфон ZTE Nubia alpha с разрешением дисплея 960 х 480 точек. Емкость батарей часов составляет 500 мАч. Имеется встроенная камера на 5 Мп. Экран OLED 4,01 дюйма. Есть поддержка bluetooth, wifi, gps. Поддерживают эти часы только E-SIM карты.

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Смарт-часы Amazfit GTR Lite. Цена: US $119.00

Перед вами смарт-часы Amazfit GTR Lite с диаметром экрана 47 мм. Емкость аккумулятора часов составляет 450 мАч. Разрешение экрана 454 х 454 точки на дюйм. Силиконовый браслет часов выполнен в модном и эргономичном дизайне. Часы обладают профессиональным классом водостойкости. Есть функции шагомера, спидометра, будильника, пульсометра, таймера и других.

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Робот-пылесос Xiaomi Mijia. Цена: US $234.12 - 278.72

Перед вами пылесос Xiaomi Mijia с возможностью привязки к Mi Home. Емкость пылесборника составляет 0,5 л. Емкость батареи пылесоса равна 5200 мАч, которой хватает на 2 - 2,5 часа непрерывной работы. Мощность пылесоса составляет 50 Вт. Габаритные размеры 34,5 х 34,5 х 9,6 см. Данный пылесос станет для вас незаменимым помощником по уборке дома.

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Оригинальные наушники Xiaomi Redmi Airdots TWS. Цена: US $18.99 - 23.99

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Это оригинальные наушники Xiaomi Redmi Airdots TWS с огромным количеством заказов и положительных отзывов покупателей. Тип излучателей звука наушников динамический. Заряда кейса от наушников хватает на 12 часов работы, а заряда наушников при активном их использовании до 4 часов. Станут незаменимыми для повседневного использования и занятий спортом. Чувствительность наушников составляет 120 ± 3 дБ.

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Портативный внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8. Цена: US $19.99 - 25.99

Это портативный внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8 емкостью 30000 мАч. Корпус аккумулятора выполнен из пластика. Отлично подойдет для зарядки ваших гаджетов: смартфона, планшета или ноутбука. Размеры аккумулятора 167 х 80 х 32.8 мм. Вес 671 грамм. Имеется три входных и три выходных интерфейса. Цвет аккумулятора белый.

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Конденсаторный микрофон Fifine. Цена: US $31.19 - 33.77


Перед вами конденсаторный микрофон Fifine с возможностью подключения к компьютеру через USB. В комплект поставки входит сам микрофон, штатив для установки микрофона, кабель USB и руководство пользователя. Микрофон работает на частотах от 20 до 20000 Гц. Чувствительность микрофона составляет -34 dB ± 30% при 1 кГц. Микрофон однонаправленный. Вес микрофона 540 грамм.

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Bluetooth TWS наушники Q67 с шумоподавлением CVC6.0 от UKKUER. Цена: US $19.80 - 21.22 

Перед вами bluetooth TWS наушники Q67 с шумоподавлением CVC6.0 от фирмы UKKUER. Футляр в форме цилиндрического аккумулятора имеет электронный дисплей с уровнем заряда. Ёмкость аккумулятора футляра 3500 мАч, а у наушников 50 мАч, что обеспечивает 4-5 часов непрерывной их работы. Диапазон проигрываемых наушниками частот от 20 до 20000 Гц, а чувствительность 120±5 дБ.

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Видеоглазок New Arrival. Цена: US $38.95

Это видеоглазок New Arrival с углом обзора 120 градусов. Включает в себя сам глазок с камерой на 0.3 Мп и выносной дисплей с диагональю экрана 3.5 дюйма. Видеоглазок поддерживает карты памяти до 32 Гб. Имеется функция дверного звонка с 32 мелодиями на выбор. Также есть 4 встроенных инфракрасных светодиода для ночного видения.

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