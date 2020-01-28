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Недорогие и полезные товары с Aliexpress: смарт-часы Xiaomi Watch Color, настольная светодиодная кольцевая лампа, беспроводные bluetooth наушники Bluedio A2 Air и другие

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Настольная светодиодная кольцевая лампа. Цена: US $8.93 - 12.13


Перед вами настольная светодиодная кольцевая лампа с диаметром кольца 150 мм. Приобрести лампу по желанию можно в комплекте со штативом. По цветовой температуре лампа двухцветная 3200 - 5600 К. Мощность этой настольной лампы составляет 5 Вт. Работает в диапазоне затемнения от 1 до 100%. В кольце лампы размещены 64 светодиода.

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Смарт-часы Xiaomi Watch Color. Цена: US $135.44

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Это новинка смарт-часы Xiaomi Watch Color в прекрасном металлическом корпусе. От производителя на выбор предлагается очень большое количество сменных ремешков. Емкость батареи часов 420 мАч, которой по заявке производителя хватает аж на 14 часов работы. На борту amoled экран на 1.39 дюйма и разрешением 454 х 454 точки, NFC, GPS, bluetooth 5.0 и защита от воды и пыли.

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Xiaomi Mi Box S Android TV 8.1 4K. Цена: US $52.89 - 55.89

Перед вами приставка Xiaomi Mi Box S Android TV 8.1 4K с 2 Гб ОЗУ и 8 Гб ПЗУ. На борту приставки графический процессор Quad-core Mali-450. Операционная система Android 8.1. Приставка поддерживает Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz и Bluetooth. Питание от блока DC 5 В, 2 А. Размеры приставки 95.25 x 95.25 x 16.7 мм.

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Беспроводное зарядное устройство Baseus. Цена: US $20.39 - 25.49

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Это беспроводное зарядное устройство от фирмы Baseus 3 в 1 для телефона, часов и наушников. Мощность зарядного девайса 7,5 Вт. На торце зарядного устройства имеется индикатор зарядки в виде диода. В комплекте имеется отличного качества кабель из плотной резины. Довольно-таки удобное устройство для зарядки трех гаджетов одновременно.

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Перезаряжаемый фонарик Xiaomi Mijia ULlife. Цена: US $12.10

Перед вами перезаряжаемый фонарик Xiaomi Mijia ULlife с батареей на 3000 мАч. Конструкция фонарика позволяет с легкостью применять его в качестве ручки для переноски различных сумок и пакетов. Еще одной отличной опцией этого фонарика станет то, что его можно использовать в качестве портативного аккумулятора для зарядки ваших любимых гаджетов.

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Термос Xiaomi Beaker Pinlo Braised. Цена: US $21.99

Это термос Xiaomi Beaker Pinlo Braised с вакуумной изоляцией. Термос сохраняет температуру продукта в течение 6 часов и имеет ёмкость 550 мл. Внутренности термоса выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Масса термоса всего 290 грамм и он идеально подойдет для повседневного использования студентов, офисных работников и людей занимающихся кемпингом.

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Беспроводные Bluetooth наушники Bluedio A2 Air. Цена: US $17.60

Перед вами беспроводные bluetooth наушники Bluedio A2 Air с возможностью подключения по кабелю через разъём 3.5 мм. Диапазон воспроизводимых наушниками частот составляет от 15 до 25000 Гц. Могут использоваться в качестве гарнитуры для смартфонов. Вес наушников составляет всего 252 грамма, так что они отлично подойдут для людей занимающихся спортом.

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Автомобильное зарядное устройство Baseus. Цена: US $9.96 - 10.79

Это автомобильное зарядное устройство Baseus с поддержкой Quick Charge 4,0. Питается зарядное устройство от разъёма прикуривателя в автомобиле. Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 45 Вт. Зарядное устройство имеет отличное сочетание цвета и дизайнерской мысли. Размеры устройства 6.05 х 3.05 см.

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smaximaa
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шланг, никто в здравом уме не гонит вусмерть с водянкой hedt процы, на них работают Лол
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omoikane
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Хотя я его не адекватом считаю но он прав, размытие быть не должно. Там дело то ли в лже обзоре, то ли в самой модели. Цвета на ВА увели в красный, сразу видно.
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MriS
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