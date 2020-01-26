



Это прыгучая RC машинка с дистанционным управлением. Дистанционно ей можно управлять на расстоянии до 30 метров. Литиевый аккумулятор на 380 мАч, после 50 минут полной зарядки, обеспечит 20 минут полнейшего восторга от использования этого гаджета любым ребенком или взрослым человеком. Девайс двигается вперед, назад и совершает прыжки в высоту на 80 см.

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Перед вами смарт-часы Amazfit GTR с диаметром дисплея 47 мм. Часы с глобальной версией A1902. Корпус часов выполнен из матового черного алюминия. Сборка очень качественная, материалы приятные на ощупь. В комплекте имеется стоковый коричневый ремешок, которого вполне достаточно для комфортного ношения часов. После включения часов необходимо подключение к Amazfit App.

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Автомобильный видеорегистратор Marubox M600R. Цена: US $101.50 - 110.20

Перед вами автомобильный видеорегистратор с функциями gps-трекра и антирадара. Видеозапись ведётся в формате MPEG-4 Full HD. Соотношение сторон экрана 16:9 и угол обзора 170 градусов. Размер дисплея 2.7 дюйма. Меню полностью русифицировано. Разрешение камеры 2304 x 1296 точек.

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Это Xiaomi Mi Power Bank 3 с ёмкостью на 10000 мАч. Корпус устройства выполнен из высококачественного металла. Размеры устройства 147.8 x 73.9 x 15 мм. Масса 245 грамм. Отлично подойдет для зарядки вашего любимого гаджета. Входной интерфейс micro-USB, выходной интерфейс 3 x USB. Имеется двусторонняя поддержка быстрой зарядки.

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Это отличные беспроводные наушники QCY QS2 по демократичной цене. Диапазон проигрываемых наушниками частот 20 - 20000 Гц. Отлично подойдут для занятий спортом и как гарнитура для вашего смартфона. Чувствительность наушников порядка 108±3 дБ. В комплекте имеется 3 размера ушных вкладышей и кабель для зарядки. Бокс для наушников имеет ёмкость 800 мАч.

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Перед вами аккумуляторная мини дрель Toome с набором различных насадок. Скорость холостого хода дрели равна 6000 оборотов в минуту. Максимальный диаметр сверла 3.2 мм. Длина дрели 150 мм, а диаметр 25 мм. Зарядка дрели осуществляется через usb разъём. На корпусе дрели имеется индикатор скорости вращения.

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Перед вами усилитель Nobsound NS-01G с возможностью воспроизведения звука через bluetooth. На усилителе имеются два канала мощностью по 50 Вт каждый. Питание усилителя осуществляется от блока питания 12V-24В / 2.5 А. Масса усилителя 650 г. В комплекте сам усилитель, блок питания, кабели AUX, USB, RCA и инструкция по эксплуатации.

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Это небольшой обогреватель для обогрева помещения площадью до 20 квадратных метров. Для безопасности в обогревателе имеется защита от перегрева и защита от опрокидывания прибора. Работает на двух скоростях выдувания теплого воздуха с температурой по выбору владельца. Мощность пробора 400 Вт. Масса обогревателя 500 г.

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