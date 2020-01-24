Робот-пылесос ECOVACS Deebot DE55. Цена: US $204.02

Перед вами робот-пылесос ECOVACS Deebot DE55 с функцией влажной уборки. Лучший бюджетный вариант робота-пылесоса. Отлично сканирует площадь уборки и не пропускает участки пола. Для управления пылесосом нужно всего лишь установить приложение на свой смартфон и задать графики и время уборки помещения. Время полного заряда пылесоса от сети составляет 4 часа.

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Перед вами ультразвуковая щетка для чистки лица Xiaomi Inface с силиконовыми щетинками. Отличный подарок для любой женщины. Представлена щётка в четырех цветовых решениях: розовом, жёлтом, зелёном и сером. Аккумулятор на 400 мАч обеспечивает до 240 минут работы щетки. Размеры щетки 80 х 53 х 30.4 мм. Масса 83 грамма.

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Это лазерный дальномер Xiaomi Duka LS-P Laser Range Finder, который должен быть на вооружении у каждого мастера. Выполнен из материалов высокого качества. Со своими задачами справляется отлично. Погрешность измерений соответствует заявленной производителем. В комплекте имеется чехол и провод для зарядки.

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Перед вами набор для пайки от фирмы JCD с паяльником мощностью 80 Вт. На паяльнике имеется электронный дисплей с отображаемой температурой нагрева, а также две кнопки увеличения и уменьшения температуры. В комплекте набор различных жал, а также других приспособлений и принадлежностей для пайки. Все компактно упаковано в удобную сумочку.

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Это power bank от фирмы KUULAA на 10 000 мАч с цифровым дисплеем. Тип аккумуляторов литий полимерные. Корпус портативного аккумулятора выполнен из качественного пластика. Power bank отличного подойдет для экстренной зарядки вашего смартфона или планшета. Размеры устройства 14 х 6.7 х 1.6 см. Входной интерфейс USB Type-C. Выходной интерфейс 2 х USB. Масса внешнего аккумулятора 222 грамма.

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Перед вами электробритва Xiaomi Mijia с плавающей головкой. Эта электробритва с двумя лезвиями будет отличным подарком для любого мужчины и наверняка станет его верной спутницей. Заряда батареи этой бритвы с легкостью хватит на 85 минут бритья. Класс водонепроницаемости бритвы IPX7. Размеры продукта: 56 х 30 х 87 мм. В комплекте: бритва, кабель для зарядки type-c, сумка для переноски, руководство пользователя.

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Это увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 2, который работает по ультразвуковому методу. Емкость увлажнителя составляет 4 литра воды. Максимальная площадь увлажнения воздуха 60 м2. Как работает увлажнитель не слышно, так как шум составляет порядка 36 - 45 дБ. Производительность увлажнения 250 мл/ч. Габаритные размеры увлажнителя 36.3 х 24 х 24 см.

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Это карманный DLP проектор TouYinger Everycom S6 с оптическим разрешением 854 x 480 точек на дюйм. В магазине представлены модели с ОС Android, ОЗУ 1 Гб и 2 Гб, ПЗУ 8 Гб, 16 Гб и 32 ГБ. Проектор при своей мощности 10 Вт выдает изображение яркостью 1500 Люмен. Соотношение сторон экрана 4:3/16:9. Расстояние проекции от 1 до 3,5 метров.

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