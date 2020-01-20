Недорогие и полезные товары с Aliexpress: игровая клавиатура RedThunder K900 RGB, power bank Ugreen QC3.0, портативный HD проектор Vivicine и другие
1. Игровая клавиатура RedThunder K900 RGB. Цена: US $27.99
Перед вами проводная игровая клавиатура. Имеется настраиваемая RGB подсветка, русская и английская раскладки. Стандарт клавиатуры: 104 клавиши. Тип работы: мембранный. Стиль: мультимедийный, эргономичный, игровой. Тип интерфейса: USB.
2. Пульт для презентаций Knorvay N26C. Цена: US $8.12
рекламаЭто беспроводной пульт для презентаций Knorvay N26C. Предназначен для проекторов, совместим с ОС Windows, Mac IOS, Linux, Android. Работает на расстоянии до 100 м. Размеры: 138 х 17 х 15 мм. Пульт представлен в двух расцветках: черной и белой.
3. Power Bank Ugreen QC3.0. Цена: US $22.28 - 28.78
Перед вами Power Bank Ugreen QC3.0 на 20000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Выходной интерфейс: USB Type-C и 2 х USB. Отлично подходит для зарядки смартфона, планшета или ноутбука. Размеры: 139 х 69.9 х 16.5 мм. Корпус выполнен из пластика. Вес: 228 г.
4. Портативный HD проектор Vivicine V200/V200 Pro. Цена: US $82.24 - 130.88
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Это портативный HD проектор с оптическим разрешением 1280 x 720 и соотношением сторон экрана: 4:3/16:9. Яркость проектора: 3600 люмен. Мощность: 70 Вт. ОС: Android 7.1.2. RAM/ROM ( V200H Pro): 2+16GB. Масса: 2 кг.
5. Смарт-часы Xiaomi Huami Amazfit GTS. Цена: US $135.99 - 145.70
Перед вами смарт-часы Xiaomi Huami Amazfit GTS с диагональю экрана 1.6 дюйма. Ёмкость аккумулятора 450 мАч. Разрешение экрана 348*442 точек. Корпус часов выполнен из высококачественного сплава. Браслет у часов силиконовый. Аккумулятор не съёмный. Профессиональный класс водостойкости.
6. Bluetooth колонка TOPROAD. Цена: US $17.77 - 18.66
Это bluetooth колонка TOPROAD с мощностью на выходе 6 Вт. Имеется микрофон и небольшой электронный дисплей. Емкость батареи 2200 мАч. Корпус выполнен из пластика и доступен для заказа в двух цветах: сером и золотом. Способы подключения: bluetooth, AUX. Есть функция воспроизведения радио.
7. Тонометр ZOSS CK-W113. Цена: US $13.95 - 14.97
Перед вами тонометр ZOSS CK-W113 для измерения кровяного давления и пульса. Измерение происходит путем закрепления тонометра на запястье. Материал корпуса выполнен и пластика. На корпусе расположен электронный дисплей с отображаемыми показателями измерений.
8. Фонарь Xiaomi FZ101 BEEBEST XP-L HI 1000LM. Цена: US $25.09
Это фонарь Xiaomi FZ101 BEEBEST XP-L HI 1000LM с аккумулятором на 2600 мАч. Отлично подойдет для кемпинга. Корпус фонаря выполнен из алюминиевого сплава. Максимальная выходная яркость 10000 люмен. Дальность свечения луча 365 метров. Масса фонаря 150 грамм без батареи.
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