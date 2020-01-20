Перед вами проводная игровая клавиатура. Имеется настраиваемая RGB подсветка, русская и английская раскладки. Стандарт клавиатуры: 104 клавиши. Тип работы: мембранный. Стиль: мультимедийный, эргономичный, игровой. Тип интерфейса: USB.

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Это беспроводной пульт для презентаций Knorvay N26C. Предназначен для проекторов, совместим с ОС Windows, Mac IOS, Linux, Android. Работает на расстоянии до 100 м. Размеры: 138 х 17 х 15 мм. Пульт представлен в двух расцветках: черной и белой.

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Перед вами Power Bank Ugreen QC3.0 на 20000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Выходной интерфейс: USB Type-C и 2 х USB. Отлично подходит для зарядки смартфона, планшета или ноутбука. Размеры: 139 х 69.9 х 16.5 мм. Корпус выполнен из пластика. Вес: 228 г.

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Это портативный HD проектор с оптическим разрешением 1280 x 720 и соотношением сторон экрана: 4:3/16:9. Яркость проектора: 3600 люмен. Мощность: 70 Вт. ОС: Android 7.1.2. RAM/ROM ( V200H Pro): 2+16GB. Масса: 2 кг.

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Перед вами смарт-часы Xiaomi Huami Amazfit GTS с диагональю экрана 1.6 дюйма. Ёмкость аккумулятора 450 мАч. Разрешение экрана 348*442 точек. Корпус часов выполнен из высококачественного сплава. Браслет у часов силиконовый. Аккумулятор не съёмный. Профессиональный класс водостойкости.

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Это bluetooth колонка TOPROAD с мощностью на выходе 6 Вт. Имеется микрофон и небольшой электронный дисплей. Емкость батареи 2200 мАч. Корпус выполнен из пластика и доступен для заказа в двух цветах: сером и золотом. Способы подключения: bluetooth, AUX. Есть функция воспроизведения радио.

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Перед вами тонометр ZOSS CK-W113 для измерения кровяного давления и пульса. Измерение происходит путем закрепления тонометра на запястье. Материал корпуса выполнен и пластика. На корпусе расположен электронный дисплей с отображаемыми показателями измерений.

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Это фонарь Xiaomi FZ101 BEEBEST XP-L HI 1000LM с аккумулятором на 2600 мАч. Отлично подойдет для кемпинга. Корпус фонаря выполнен из алюминиевого сплава. Максимальная выходная яркость 10000 люмен. Дальность свечения луча 365 метров. Масса фонаря 150 грамм без батареи.

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