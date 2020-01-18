Недорогие и полезные товары с Aliexpress: портативный карманный принтер, игровая консоль, дрон S167 и другие
1. Портативный карманный принтер. Цена: от 3173 до 5014 рублей.
Это портативный карманный принтер. Совместим со всеми устройствами Android 8,0 и выше, или IOS 10.0.2 и выше. Расходный материал - термобумага. Максимальный размер бумаги - 50х76 мм. Максимальное разрешение - 300 точек/дюйм. Скорость печати - 10 стр./мин. Габаритные размеры: 120х80х22.3 мм. Вес - 1,5 кг.
2. Портативная игровая консоль. Цена: от 2307 до 3923 рублей.
рекламаПеред вами портативная игровая консоль. Имеет 10000 встроенных игр. Встроенная память 8 Гб. Экран 5,0 дюймов. Поддерживает большое количество различных музыки, изображений и видео. Время зарядки: 1-2 часа. Время работы: 3-5 часов. В комплекте консоль, футляр для наушников, кабель для передачи данных.
3. Мини Power Bank. Цена: 634 рубля.
Это портативный power bank, который отлично подойдет для вашего смартфона, ноутбука, планшета или камеры. Емкость аккумулятора 10000 mAh. Размеры: 93.5х63х25 мм. Корпус выполнен из пластика. Имеется цифровой дисплей. Входной интерфейс micro-USB либо USB Type-C. Вес 265 г.
4. Дрон S167. Цена: от 3498 до 5535 рублей.
реклама
Перед вами неплохой недорогой дрон S167. В комплектации 6-осевой гироскоп. Аккумулятор емкостью 1300 mAh. Регулируемое рулевое управление с углом 120 градусов. Присутствует функция удержания высоты. В комплекте дрон, контроллер, батарея, зарядное устройство, отвертка.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила