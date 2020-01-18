Это портативный карманный принтер. Совместим со всеми устройствами Android 8,0 и выше, или IOS 10.0.2 и выше. Расходный материал - термобумага. Максимальный размер бумаги - 50х76 мм. Максимальное разрешение - 300 точек/дюйм. Скорость печати - 10 стр./мин. Габаритные размеры: 120х80х22.3 мм. Вес - 1,5 кг.

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Перед вами портативная игровая консоль. Имеет 10000 встроенных игр. Встроенная память 8 Гб. Экран 5,0 дюймов. Поддерживает большое количество различных музыки, изображений и видео. Время зарядки: 1-2 часа. Время работы: 3-5 часов. В комплекте консоль, футляр для наушников, кабель для передачи данных.

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Это портативный power bank, который отлично подойдет для вашего смартфона, ноутбука, планшета или камеры. Емкость аккумулятора 10000 mAh. Размеры: 93.5х63х25 мм. Корпус выполнен из пластика. Имеется цифровой дисплей. Входной интерфейс micro-USB либо USB Type-C. Вес 265 г.

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Перед вами неплохой недорогой дрон S167. В комплектации 6-осевой гироскоп. Аккумулятор емкостью 1300 mAh. Регулируемое рулевое управление с углом 120 градусов. Присутствует функция удержания высоты. В комплекте дрон, контроллер, батарея, зарядное устройство, отвертка.

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