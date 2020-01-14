1. Держатель для смартфона. Цена: 126 рублей.

Перед Вами автомобильный магнитный держатель для смартфона. В комплекте идет, непосредственно, сам блок-держатель, который устанавливается в решетку воздуховода в салоне, а также крепление, устанавливаемое на заднюю стенку смартфона. В итоге, Вы сможете использовать смартфон в качестве навигатора.

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А это геймерские наушники закрытого типа с микрофоном Somic G909. Гарнитура имеет объемный стереозвук Virtual 7.1. Чувствительность динамика 103dB. Частотная характеристика 20 Гц-20 кГц. Подключение к компьютеру осуществляется через USB интерфейс. Длина кабеля 2,8 метра. Внешне - гарнитура выглядит максимально стильно.

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3. USB хаб. Цена: от 440 до 875 рублей.

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Это USB хаб 3.0. На выбор предлагаются хабы с 4 или 7 портами. Главной фишкой именно этого хаба является то, что он идет с блоком питания от сети 220В, что обеспечит бесперебойную работу всех подключаемых устройств. А также, у данного хаба - все порты автономные, т.е. имеют свою кнопку включения/выключения. Если Вы пользуетесь, например, бюджетным ноутбуком, у которого всего 2 USB выхода, то эта штука непременно Вам пригодится.

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4. Гарнитура JBL Flash TWS. Цена: 10611 рублей.

Представляю Вашему вниманию беспроводную гарнитуру от известной фирмы JBL, работающую по технологии Bluetooth v4.2. Наушники способны работать в течение 5 часов от одного заряда аккумулятора, емкость которого составляет 1500 мАч. Диапазон частот 20-20000 Гц, чувствительность 95 dB. Гарнитура - спортивная и водонепроницаемая. Имеется встроенный микрофон, который работает по технологии Free Call - понижается уровень музыки и увеличивается громкость разговора.

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5. 3D лампа. Цена: от 507 до 835 рублей.





Перед Вами светодиодная 3D лампа. Ее дизайн выполнен в виде головы мультипликационного персонажа "Шрек". На выбор представлено 3 лампы - у которых разное количество цветов подсветки, а также наборы функций. Работает лампа, как от USB провода, так и от обычных батареек.

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