1. Конвертер USB Type C. Цена: от 398 до 630 рублей.

Перед Вами конвертер, который одновременно служит устройством 3 в одном. Главный порт - это USB Type C. На конвертере расположены три выхода - это непосредственно сам USB Type C, USB 3.0, а также HDMI выход. Это очень удобный адаптер, особенно если Вам нужно подключить к смартфону USB флешку, либо дать картинку на телевизор.

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Представляю Вашему вниманию корпус для SSD накопителя типа M2. Благодаря этому корпусу, Вы с легкостью сможете использовать Ваш M2 накопитель в качестве внешнего жесткого диска, который будет подключаться к компьютеру по технологии USB 3.0. Это обеспечит высокую скорость передачи информации.

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3. Wi-Fi маршрутизатор. Цена: 2200 рублей.

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Представляю Вашему вниманию очень мощный Wi-Fi маршрутизатор Wavlink AC600. Дальность его действия - 200 метров. Это устройство 3 в 1 - точка доступа, ретранслятор и маршрутизатор. Оно водонепроницаемо, а значит может устанавливаться на улице. Точка доступа - всенаправленная. Максимальная скорость передачи данных - 500 мбит/сек. Работает маршрутизатор как на частоте 2,4, так и на частоте 5 Ghz.

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4. Док станция для ноутбука. Цена: 2310 рублей,

Представляю Вашему вниманию док станцию для ноутбука. Это устройство предназначено для того, чтобы подключить стационарную видеокарту к Вашему ноутбуку. Но учтите, чтобы осуществить эту идею, Вам также потребуется компьютерный блок питания, от которого будет работать видеокарта.

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5. Саундбар. Цена: 13280 рублей.

Перед Вами саундбар CAV TM1100 для домашнего кинотеатра. Это, своего рода, беспроводной динамик с системой объемного звучания. Корпус звуковой панели сделан из дерева. Внутри установлено 2 сабвуфера. Мощность основных и центрального динамиков составляет 27 Вт, а мощность саба - 35 Вт. Размеры 110,5х18,8х12,5 сантиметров. Вес изделия 9,5 килограмм.

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