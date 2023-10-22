В своем интервью телеведущему Павлу Зарубину, президент России Владимир Путин продолжил обсуждение "нападок" на экс-канцлера Герхарда Шредера в Германии

В своем интервью телеведущему Павлу Зарубину президент России Владимир Путин продолжил обсуждение "нападок" на экс-канцлера Герхарда Шредера в Германии. Путин переключился на немецкий язык и предупредил о возможном сближении Берлина с теми, кто симпатизирует нацистам. Он отметил, что недавно произошел инцидент в канадском парламенте, который подтверждает его опасения.

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Инцидент, произошедший 22 сентября, вызвал большое волнение. Во время заседания, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Его представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Когда Хунка был представлен, многие парламентарии и гости начали аплодировать.

Президент Путин отметил, что этот инцидент является безобразным и вызывает серьезные опасения. Он подчеркнул, что подобные проявления симпатии к нацистам недопустимы и опасны для мирового сообщества. Путин также отметил, что чем дальше от Шредера, тем ближе к главе канадского парламента Энтони Роте, который также симпатизирует нацистам.

Этот инцидент в канадском парламенте стал поводом для глубоких размышлений о необходимости бороться с проявлениями экстремизма и нацизма в современном мире. Президент Путин подчеркнул, что подобные проявления не только унижают память о миллионах жертв Второй мировой войны, но и представляют угрозу для мира и безопасности в целом.

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В свете этих событий становится ясно, что необходимо усилить международные усилия по противодействию экстремизму и нацизму. Только совместными усилиями стран и международных организаций можно обеспечить безопасность и стабильность в мире.