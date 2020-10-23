AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
Процессор AMD всего за $300 превзошел массовые настольные процессоры Intel в однопоточном тесте
Потребовалось много лет, но процессоры AMD смогли превзойти массовые настольные процессоры Intel в однопоточном тесте.
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AMD Ryzen 5 5600X - это новый процессор серии Zen 3 с 6 ядрами и 12 потоками, с увеличенной тактовой частотой разгона на 200 МГц по сравнению с Ryzen 5 3600X и улучшенной архитектурой Zen 3, который будет предлагать на 19% лучшую производительность, чем Intel Core i5-10600K в однопоточных тестах.
Недавно бенчмарк-сервис PassMark обновил свою веб-страницу CPU Mark результатами теста процессора Ryzen 5 5600X, который набрал 3495 баллов в то время, как лучший процессор Intel 10-го поколения i9-10900K "Comet Lake-S" набрал всего 3177 баллов, а процессор Ryzen среднего уровня обеспечивает на 10% лучшую производительность.
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По сравнению с процессором AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 обновленный процессор Ryzen 5 3600XT из серии Zen 2 текущего поколения набрал 2833 балла, а его преемник 5600X серии Zen 3 почти на 23% быстрее.
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AMD Ryzen 5 5600X будет стоить немного дороже, чем Ryzen 5 3600X. Производитель решил поднять цену на модель 5600X до 300 долларов, что на 50 долларов больше, чем 3600XT на момент запуска. Процессоры AMD Ryzen 5000 серии Zen 3 поступят в продажу 5 ноября.
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