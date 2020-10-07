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Intel официально подтвердила выпуск "Rocket Lake" 11-го поколения с PCI-Express 4.0 в первом квартале 2021 года

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Вице-президент и генеральный менеджер группы клиентских вычислений, рабочих станций и игр для настольных ПК Intel, John Bonini, в официальном блоге на Medium подтвердил, что серия процессоров Core 11-го поколения под кодовым названием "Rocket Lake" будет запущена в первом квартале 2021 года. Это первый раз, когда Intel признала, что разрабатывает серию "Rocket Lake", преемницу "Comet Lake" для сокета LGA1200.

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Mr. Bonini также подтвердил, что "Rocket Lake" будет первой платформой Intel поддерживающей интерфейс PCI-Express 4.0, который ранее отсутствовал в линейке высокопроизводительных настольных ПК из портфеля Intel. В новом сообщении блога не было упоминания о месяце выпуска, но похоже, что серию следует ожидать в марте. Сообщение Intel: "Наши процессоры Intel Core 10-го поколения по-прежнему обеспечивают отличную производительность и стабильную платформу даже для самых требовательных игр. В конечном счете я считаю, что существует отличный вариант 10-го поколения, который удовлетворяет потребности любого геймера - от обычных игроков до самых преданных и страстных энтузиастов. Как и следовало ожидать, мы постоянно смотрим в будущее, чтобы узнать, что будет дальше и как мы можем сделать наши настольные процессоры еще лучше. С учетом сказанного я также рад подтвердить, что настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (под кодовым названием Rocket Lake) появятся в первом квартале 2021 года и будут поддерживать PCIe 4.0. Это будет еще один фантастический процессор для игр и мы будем рады раскрыть более подробную информацию в ближайшем будущем. Впереди еще много всего, так что следите за обновлениями!"

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Объявление об анонсе серии чипов Intel 11-го поколения вышло за день до того, как AMD представит серию процессоров Ryzen 5000 на новой архитектуре Zen 3. Обе серии станут последней платформой, которая поддерживает память DDR4, а в следующем году появятся процессоры и материнские платы совместимые с памятью DDR5 и интерфейсом PCI-Express 5.0 нового поколения.

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Зеновий Радеонович
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В данном случае, АМД надо будет опускаться, а не подтягиваться
Intel официально подтвердила выпуск "Rocket Lake" 11-го поколения с PCI-Express 4.0 в первом квартале 2021 года
Morph ☢
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Серегарус
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ну вот и норм.. проапгредюсь сразу на платформу с ДДР5..а там глядишь и АМД подтянется..подберу недорогой вариантик лет на 5))
Intel официально подтвердила выпуск "Rocket Lake" 11-го поколения с PCI-Express 4.0 в первом квартале 2021 года
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