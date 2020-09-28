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Компания BIOSTAR представила платы A520MH V6.1 и B550MH V6.1 с поддержкой последних процессоров AMD Ryzen и с новыми технологиями Digital PWM и A.I Fan. Обе платы имеют форм-фактор Micro-ATX в черном цвете и отлично подойдут для разных приложений, как в бизнесе, так и в играх.

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Плата B550MH V6.1 с чипсетом AMD B550 имеет интерфейс PCI Express 4.0 нового поколения. Плата может поддерживать до 64 ГБ ОЗУ DDR4 с установкой 2 модулей DIMM с увеличенной частотой до 4933+. B550MH V6.1 имеет разъем M.2 PCIe 4.0 для SSD, разъем USB 3.2 Gen 1 и шину SATA III 6 Гбит/с. Система управления питанием Digital PWM увеличивает надежность платы B550MH V6.1, обеспечивает стабильное питание и повышает эффективность работы.

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Плата A520MH V6.1 также может поддерживать до 64 ГБ ОЗУ с 2 модулями DIMM увеличенной частоты до 4933+ МГц, имеет интерфейс PCIe 3.0 с битрейтом 8 ГТ/с и M.2 PCIe со скоростью до 32 Гбит/с. Digital PWM платы предоставляет стабильную мощность и надежность с повышенной эффективностью системы. Плата A520MH V6.1 также оснащена технологией A.I Fan с автоматическим определением температуры ПК и установкой работы вентиляторов с оптимальной скоростью для лучшего охлаждения.

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Обе платы BIOSTAR снабжены технологией Super LAN Surge Protection, которая предохраняет от ударов молнии, скачков напряжения и усиливает стабильность системы. На задней панели платы получили одинаковую компоновку с подключением клавиатуры через PS/2, 1 порт мыши PS/2, а также 1 порт HDMI 4K, 1 порт VGA, а также 1 порт LAN с чипсетом Realtek RTL8111H и защитой от перепадов напряжения Super LAN. Обе платы имеют 4 порта USB 3.2 (Gen1), 2 порта USB 2.0 и аудиоразъемы с технологией ALC887, которая обеспечивает 7.1-канальный звук High Definition Audio. Узнать больше о платах BIOSTAR A520MH V6.1 и BIOSTAR B550MH V6.1 можно на их страницах.