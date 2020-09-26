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VR-гарнитура HP Reverb G2 и XR-шлем Oculus Quest 2 поступят в продажу в начале ноября

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Гарнитура виртуальной реальности HP Reverb G2 наконец получила более конкретное окно выпуска изделия после того, как ранее был определен общий запуск «Осенний». Теперь Hewlett-Packard подтвердила через Reddit AMA, что клиенты получат гарнитуру в начале ноября по предварительному заказу.

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Сотрудник HP рассказал, почему им потребовалось довольно много времени, чтобы пройти от первых прототипов до финальной модели гарнитуры, по сравнению с ранними прототипами внесено много изменений. Линзы были модернизированы и улучшены с увеличением четкости. HP Reverb G2 сможете подключить только от USB-C и визуальное восприятие будет оптимальным. Кнопка меню контроллеров была изменена на куполообразную форму, чтобы игроки могли почувствовать ее отличие от кнопки Windows. И наконец, HP добавила адаптер USB Type-A - Type-C в коробку поставки гарнитуры.

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HP Reverb G2 обеспечивает высочайшее качество разрешения среди основных производителей и захватывающий пространственный звук. Погрузитесь в сверхчеткое изображение с ЖК-панелями разрешением 2160 x 2160 пикселей на каждый глаз или полных 4320x2160 пикселей, без эффекта мура и с полной полосой RGB (с 9,3 миллионом пикселей получается в 2,5 раза больше пикселей, чем в Oculus Rift S).

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Получите высококачественное звучание с лучшими в отрасли динамиками Valve. Они располагаются на расстоянии 10 мм от уха, что обеспечивает более удобную посадку. Гарнитуру VR HP Reverb G2 можно предварительно заказать здесь по цене 600 долларов, хотя после выпуска шлема XR Oculus Quest 2 в ноябре по цене всего 300 долларов это будет дорого. Выбор между 3664 x 1920 или 4320x2160 пикселей, проводная или автономный за вами.

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