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Qualcomm Technologies Inc. запускает первое устройство расширенной реальности (XR) на платформе процессора Qualcomm Snapdragon XR2 - шлем Oculus Quest 2, который обеспечивает лучший игровой процесс в виртуальной реальности. Oculus Quest 2 - это кульминация многолетнего сотрудничества Qualcomm Technologies и Facebook для создания самых передовых и захватывающих игровых возможностей виртуальной реальности на сегодняшний день для потребителей.

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Система Snapdragon XR2 разработана специально для расширенной реальности и демонстрирует значительные улучшения с удвоением мощности процессора и графического процессора в сравнении с его предшественником на оригинальной гарнитурой Oculus Quest. Snapdragon XR2 в Oculus Quest 2 обеспечивает следующие характеристики производительности, включая:

Дисплей с самым высоким разрешением среди всех гарнитур Oculus с увеличенным на 50% количеством пикселей (1832 x 1920 пикселей для каждого глаза), чем в исходной гарнитуре Oculus Quest.

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Платформа Snapdragon XR2 обеспечила увеличение более, чем 11-кратную скорость обработки системы искусственного интеллекта по сравнению с предшественником.

Встроенный сопроцессор компьютерного зрения Engine for Visual Analytics (EVA) помогает разгрузить ключевые задачи связанные с виртуальной реальностью для отслеживания, обеспечения низкой задержки и снижения общего энергопотребления.

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Ультрасовременная архитектура гетерогенных вычислений помогает продлить время автономной работы Oculus Quest 2 до 2–3 часов игрового времени для получения более полных впечатлений в виртуальной реальности от одной зарядки.

Высокая производительность Wi-Fi 6 и системы связи Qualcomm FastConnect 6800 позволяет Oculus Quest 2 достичь автономной виртуальной реальности с повышенной скоростью загрузки.







Благодаря широкому спектру уникальных игровых возможностей премиум-класса Oculus Quest 2 предлагает множество увлекательных неигровых функций для всех, включая фитнес-приложения, уникальные развлечения и посещение социальных сетей для общения с друзьями.

Oculus Quest 2 также помогает улучшить работу с корпоративными и производственными приложениями, которые могут преобразовать совместную работу и обучение несмотря на расстояние. Для получения дополнительной информации о шлеме XR Oculus Quest 2 и оформления предварительного заказа на устройство с 64 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ ОЗУ можно на странице Oculus.com всего от $300 или около 22370 руб. с прогнозируемой датой доставки с 13 Октября.