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Здесь представлены 4 недорогие материнские платы AMD B550 в форм-факторе MicroATX для использования с флагманским процессором AMD Ryzen 9 3900X. В частности рассмотрены ASRock B550M-HDV за 81 доллар, Gigabyte B550M DS3H за 95 долларов, MSI B550M Pro-VDH Wi-Fi за 110 долларов и самая дорогая - Asus Prime B550M K за 121 доллар. В этих платах отсутствуют многие привычные аксессуары такие, как RGB-освещение, кожухи и радиаторы на некоторых элементах, а также повышенная подача питания.

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Тем не менее, все платы здесь оснащены четырьмя портами SATA, 1 Гбит Ethernet и как минимум одним сокетом M.2. И все они имеют разнообразие Micro ATX, некоторые платы имеют радиаторы на VRM (Gigabyte и MSI), а одна даже включает встроенный Wi-Fi (MSI). В результате тестирования обнаружены проблемы со стабильностью и троттлингом на платах Gigabyte и Asus при разгоне. Первый может поддерживать стабильность только с 3900X на частоте 4,1 ГГц в то время, как Asus показал троттлинг с 3900X. Несмотря на то, что 3900X находится в списке поддержки для всех этих плат ASRock не справилась с этим процессором на стандартных частотах. На стандартных скоростях большинство плат в наборе тестов показали себя хорошо. Gigabyte показал несколько некачественных результатов в тестировании PCMark в то время, как ASRock показал один плохой результат в Handbrake, где был сильный троттлинг.

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Все стандартные тесты и тесты мощности выполняются с использованием стандартных частот ЦП, при этом включены все функции энергосбережения. Оптимизированные значения по умолчанию устанавливаются в BIOS, а память устанавливается с использованием профилей XMP. Для этого базового тестирования Windows настроена на высокую производительность, за исключением теста питания, когда переключаемся на сбалансированный режим, чтобы компьютер работал правильно.

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Для этого обзора диаграммы включают все протестированные материнские платы на базе B550. Красная полоса указывает на самую быструю/лучшую производительность из четырех бюджетных плат, которые рассмотрены здесь.

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В синтетических тестах большинство плат показало хорошие результаты во время большинства тестов. ASRock B550M-HDV в целом является самой медленной платой, особенно в любых многопоточных тестах, т.к. Ryzen 9 3900X троттлировал на стандартных скоростях при более высоких нагрузках. В тестировании PCMark Gigabyte и ASRock также боролись в разное время на большей части многопоточных частей тестирования. В остальном результаты были аналогичными и эти платы смогли конкурировать с гораздо более дорогими материнскими платами B550, которые тестировали ранее.

Во время тестирования Timed Applications LAME все платы были близки, за исключением Prime B550M-K, которая работала медленнее других. В более тяжелых тестах Corona и Handbrake ASRock был значительно медленнее, чем все остальные. Плата ASRock не может справиться с нагрузкой в этих приложениях без значительного троттлинга.

Недавно мы обновили наши игровые тесты, добавив больше The Division 2 и Forza Horizon 4. Игры запускаются с разрешением 1920x1080 с использованием предустановки Ultra. По мере увеличения разрешения процессор имеет тенденцию оказывать меньшее влияние на большинство игр. Цель этих настроек - определить, есть ли различия в производительности при наиболее часто используемом разрешении с настройками, которые большинство людей используют их.

Результаты в играх и 3DMark были ничем не примечательными и находились в пределах погрешности между различными платами.

Для тестирования мощности VRM использовался тест стабильности системы AIDA64 с включенными нагрузочными процессорами, FPU и кешем с использованием значения пикового энергопотребления.





Энергопотребление недорогих плат MicroATX B550 показывают аналогичную картину для всех остальных, которые тестировались до сих пор. ASRock и Gigabyte потребляли 47 Вт, что соответствует самым низким показателям, MSI и Asus потребляли по 50 Вт. Потребляемая мощность под нагрузкой была повсеместной: Gigabyte использовал максимум, который мы видели из всех плат B550 с пиком в 230 Вт, платы MSI и ASRock потребляли 216 Вт и 219 Вт соответственно, а Asus достиг 222 Вт.

Платы Gigabyte и MSI прошли стресс-тест AIDA64 без проблем на стандартных скоростях. Asus Prime показал хорошие результаты в течение 20 минут, перед тем, как он тронул. ASRock стал троттлить за считанные минуты, быстро поднялся почти до 80 градусов по Цельсию и продержался там в течение всего теста. Плата ASRock просто не смогла справиться с 3900X на стандартных скоростях во время стресс-теста.





Разгон на этих бюджетных материнских платах был неоднозначным. Плата MSI - единственная, которая справилась без проблем. С Gigabyte не смогли завершить стресс-тест на частоте 4,3 или 4,2 ГГц, хотя он не работал в режиме троттлинга, но вынудил выбрать частоту 4,1 ГГц (стандартная для процессора) из-за нестабильности. Gigabyte просто не смог пройти тест на таких скоростях. Примерно через 5 минут Asus Prime притормозил и так продолжадось на протяжении всего теста. Плата ASRock просто не могла справиться с Ryzen 9 3900X ни в каком виде. Короче говоря, если вы хотите запустить бюджетную плату с разогнанным процессором 95 Вт, то вам понадобится MSI Pro-VDH Wi-Fi для достижения наилучших результатов.





Что касается памяти, все платы с четырьмя слотами DIMM были стабильны со стороны памяти и могли работать с DDR4 3600 4x8 ГБ с использованием профиля XMP.





В результате тестов все системные платы, за исключением самой дешевой ASRock B550M-HDV, смогли управлять мощным процессором на стандартных скоростях практически при любой нагрузке. И только MSI B550M Pro-VDH Wi-Fi (109,99 долларов) после разгона оказалась способной управлять всеми 12 ядрами/24 потоками на 4,3 ГГц во время стресс-теста без троттлинга. Эта плата также показала лучшие общие результаты в тестировании, а также дольше поддерживала стабильные тактовые частоты.





Ни одна из этих плат не включает аудиокодек премиум-класса, но интегрированные решения Realtek по-прежнему достаточно хороши для многих пользователей. С учетом сказанного, все эти материнские платы должны нормально работать с некоторым разгоном и процессорами Ryzen мощностью 65 Вт.





В результате тестов MSI B550M Pro-VDH - это лучшая из этой группы недорогих материнских плат microATX. Она имеет четыре слота для оперативной памяти, два разъема M.2 (один с радиатором) и включает Wi-Fi. MSI B550M Pro-VDH - это лучший выбор среди других, предлагая пользователям наименее дорогое, наиболее эффективное и хорошо продуманное решение на базе B550. Если вы используете ЦП меньшей мощности на 65 Вт, то решение будет зависеть от необходимых функций для сборки, внешнего вида и цены.