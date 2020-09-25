Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшее предложение из 4 недорогих плат MicroATX с чипсетом AMD B550 для процессоров Ryzen, результаты тестов

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Здесь представлены 4 недорогие материнские платы AMD B550 в форм-факторе MicroATX для использования с флагманским процессором AMD Ryzen 9 3900X. В частности рассмотрены ASRock B550M-HDV за 81 доллар, Gigabyte B550M DS3H за 95 долларов, MSI B550M Pro-VDH Wi-Fi за 110 долларов и самая дорогая - Asus Prime B550M K за 121 доллар. В этих платах отсутствуют многие привычные аксессуары такие, как RGB-освещение, кожухи и радиаторы на некоторых элементах, а также повышенная подача питания.

реклама

Тем не менее, все платы здесь оснащены четырьмя портами SATA, 1 Гбит Ethernet и как минимум одним сокетом M.2. И все они имеют разнообразие Micro ATX, некоторые платы имеют радиаторы на VRM (Gigabyte и MSI), а одна даже включает встроенный Wi-Fi (MSI). В результате тестирования обнаружены проблемы со стабильностью и троттлингом на платах Gigabyte и Asus при разгоне. Первый может поддерживать стабильность только с 3900X на частоте 4,1 ГГц в то время, как Asus показал троттлинг с 3900X. Несмотря на то, что 3900X находится в списке поддержки для всех этих плат ASRock не справилась с этим процессором на стандартных частотах. На стандартных скоростях большинство плат в наборе тестов показали себя хорошо. Gigabyte показал несколько некачественных результатов в тестировании PCMark в то время, как ASRock показал один плохой результат в Handbrake, где был сильный троттлинг.

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Все стандартные тесты и тесты мощности выполняются с использованием стандартных частот ЦП, при этом включены все функции энергосбережения. Оптимизированные значения по умолчанию устанавливаются в BIOS, а память устанавливается с использованием профилей XMP. Для этого базового тестирования Windows настроена на высокую производительность, за исключением теста питания, когда переключаемся на сбалансированный режим, чтобы компьютер работал правильно.

реклама

Для этого обзора диаграммы включают все протестированные материнские платы на базе B550. Красная полоса указывает на самую быструю/лучшую производительность из четырех бюджетных плат, которые рассмотрены здесь.

реклама

реклама

В синтетических тестах большинство плат показало хорошие результаты во время большинства тестов. ASRock B550M-HDV в целом является самой медленной платой, особенно в любых многопоточных тестах, т.к. Ryzen 9 3900X троттлировал на стандартных скоростях при более высоких нагрузках. В тестировании PCMark Gigabyte и ASRock также боролись в разное время на большей части многопоточных частей тестирования. В остальном результаты были аналогичными и эти платы смогли конкурировать с гораздо более дорогими материнскими платами B550, которые тестировали ранее.

Во время тестирования Timed Applications LAME все платы были близки, за исключением Prime B550M-K, которая работала медленнее других. В более тяжелых тестах Corona и Handbrake ASRock был значительно медленнее, чем все остальные. Плата ASRock не может справиться с нагрузкой в этих приложениях без значительного троттлинга.

Недавно мы обновили наши игровые тесты, добавив больше The Division 2 и Forza Horizon 4. Игры запускаются с разрешением 1920x1080 с использованием предустановки Ultra. По мере увеличения разрешения процессор имеет тенденцию оказывать меньшее влияние на большинство игр. Цель этих настроек - определить, есть ли различия в производительности при наиболее часто используемом разрешении с настройками, которые большинство людей используют их.

Результаты в играх и 3DMark были ничем не примечательными и находились в пределах погрешности между различными платами.

Для тестирования мощности VRM использовался тест стабильности системы AIDA64 с включенными нагрузочными процессорами, FPU и кешем с использованием значения пикового энергопотребления.


Энергопотребление недорогих плат MicroATX B550 показывают аналогичную картину для всех остальных, которые тестировались до сих пор. ASRock и Gigabyte потребляли 47 Вт, что соответствует самым низким показателям, MSI и Asus потребляли по 50 Вт. Потребляемая мощность под нагрузкой была повсеместной: Gigabyte использовал максимум, который мы видели из всех плат B550 с пиком в 230 Вт, платы MSI и ASRock потребляли 216 Вт и 219 Вт соответственно, а Asus достиг 222 Вт.

Платы Gigabyte и MSI прошли стресс-тест AIDA64 без проблем на стандартных скоростях. Asus Prime показал хорошие результаты в течение 20 минут, перед тем, как он тронул. ASRock стал троттлить за считанные минуты, быстро поднялся почти до 80 градусов по Цельсию и продержался там в течение всего теста. Плата ASRock просто не смогла справиться с 3900X на стандартных скоростях во время стресс-теста.


Разгон на этих бюджетных материнских платах был неоднозначным. Плата MSI - единственная, которая справилась без проблем. С Gigabyte не смогли завершить стресс-тест на частоте 4,3 или 4,2 ГГц, хотя он не работал в режиме троттлинга, но вынудил выбрать частоту 4,1 ГГц (стандартная для процессора) из-за нестабильности. Gigabyte просто не смог пройти тест на таких скоростях. Примерно через 5 минут Asus Prime притормозил и так продолжадось на протяжении всего теста. Плата ASRock просто не могла справиться с Ryzen 9 3900X ни в каком виде. Короче говоря, если вы хотите запустить бюджетную плату с разогнанным процессором 95 Вт, то вам понадобится MSI Pro-VDH Wi-Fi для достижения наилучших результатов.


Что касается памяти, все платы с четырьмя слотами DIMM были стабильны со стороны памяти и могли работать с DDR4 3600 4x8 ГБ с использованием профиля XMP.


В результате тестов все системные платы, за исключением самой дешевой ASRock B550M-HDV, смогли управлять мощным процессором на стандартных скоростях практически при любой нагрузке. И только MSI B550M Pro-VDH Wi-Fi (109,99 долларов) после разгона оказалась способной управлять всеми 12 ядрами/24 потоками на 4,3 ГГц во время стресс-теста без троттлинга. Эта плата также показала лучшие общие результаты в тестировании, а также дольше поддерживала стабильные тактовые частоты.


Ни одна из этих плат не включает аудиокодек премиум-класса, но интегрированные решения Realtek по-прежнему достаточно хороши для многих пользователей. С учетом сказанного, все эти материнские платы должны нормально работать с некоторым разгоном и процессорами Ryzen мощностью 65 Вт.


В результате тестов MSI B550M Pro-VDH - это лучшая из этой группы недорогих материнских плат microATX. Она имеет четыре слота для оперативной памяти, два разъема M.2 (один с радиатором) и включает Wi-Fi. MSI B550M Pro-VDH - это лучший выбор среди других, предлагая пользователям наименее дорогое, наиболее эффективное и хорошо продуманное решение на базе B550. Если вы используете ЦП меньшей мощности на 65 Вт, то решение будет зависеть от необходимых функций для сборки, внешнего вида и цены.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
12
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
75
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
42
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
12
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
25
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
40
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI представила окончательный список из 68 смартфонов, которые в 2020 году получат EMUI 11 на Android 11 – названия и сроки выхода
13
POCO F2 Pro подешевел на 235 долларов – Snapdragon 865, NFC, экран без вырезов, 64-Мп камера и аккумулятор на 4700 мА*ч по низкой цене
6
Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
40
Realme 6 Pro сильно подешевел – прекрасная альтернатива для Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 90-Гц дисплеем и универсальной основной камерой по низкой цене
4
ASUS ZenFone 7 рекордно подешевел – Snapdragon 865, NFC, уникальная камера, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч по низкой цене
4
Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 и ещё 18 смартфонов Xiaomi
4
Потенциальный спрос на Xbox One X вырос на 747% из-за того, что магазины выдают консоль за устройство нового поколения
4
Энтузиаст превратил сгоревшую PlayStation 3 в необычную консоль Big Ryzen с RGB-подсветкой – возвращение в строй старой игровой приставки
2
Стала известна стоимость нескольких моделей GeForce RTX 3070 в одном из европейских магазинов
61
Видеокарты Radeon RX 6000 оставят след в 16K — глава игрового подразделения AMD уверен в успехе новой линейки
37
Выясняем, сколько стоит игровая бюджетная сборка для 1080р@60 fps – Core i3-10100 + GeForce GTX 1660 Super в тестировании GECID
39
Смартфон Redmi Note 8 Pro сильно подешевел – 64 Мп камера, игровой процессор, NFC и быстрая зарядка со скидкой до 10 000 на российском рынке
3
Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
37
Объявлены худшие настройки для GTA 6 – фанаты составили список того, что они не хотели бы видеть в новой игре
6
Статистика PassMark явила миру очередные свидетельства величия AMD
8
Cлайд Galax подтверждает NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гб, RTX 3070 Ti, а RTX 3060 и RTX 3070 уступают RTX 2080 Ti
36
Обладатели GeForce RTX 3080 сообщают о массовых сбоях в играх – чёрный экран, вылеты в систему и другие проблемы с драйверами NVIDIA
30
Пещерные рыбы — кодовое название бюджетных AMD Radeon RX 6000
23
59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 от 24 сентября – полный список и ссылки на закачку
2
Симулятор покупки GeForce RTX 3080: ирония нового времени
15

Популярные статьи

Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
257
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
75
5 плюсов браузера Mozilla Firefox, которых нет у Google Chrome
39
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
42
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
12
Необычные видеокарты - со съемным чипом, четырехчиповые, с собственным блоком питания и другие
17
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
12
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
9
Большое тестирование игр на системе i5-8400 и GTX 1070
46
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
19:19
А в версии от Хатаба написано "вшита".
Ремейк Mafia стал доступен для прохождения и получил очень высокие пользовательские оценки
Chingiz Samedoff
19:17
без проблем...смотрите в игре батя № 5
6-ядерный игровой Core i5-9600K подешевел на 60 долларов – официальная скидка от Intel позволяет купить процессор дешевле 200 долларов
omoikane
19:13
Спорно. Вот шурик у нас макитовский быстро сдох, а китаец в 3 раза дешевле, который купили как временный сначала, не жалели и в земле валяется, и измызганый весь. Да и куплен раньше, до сих пор жив. ...
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Распродажа инструментов на AliExpress
Fed-maniac
19:09
Капиталисты долбаные!
Из продажи пропал один из самых популярных процессоров 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X – мнение аналитиков, причины и сроки возвращения на прилавки
corsi
18:58
"Желтушность" хобота только нарастает, а раньше был нормальный ресурс.
Слова представителя AMD о достаточном количестве Radeon RX 6000 были неправильно интерпретированы — видеокарт может на всех и не хватить
1injener
18:55
Может быть Zen2 все? Скоро 8 октября.
Из продажи пропал один из самых популярных процессоров 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X – мнение аналитиков, причины и сроки возвращения на прилавки
1injener
18:54
Не совсем правильно, Интел всегда умышленно убивает прошлые поколения, что бы покупали новые
Из продажи пропал один из самых популярных процессоров 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X – мнение аналитиков, причины и сроки возвращения на прилавки
Александр Афанасьев
18:52
После смерти оперы 12+ перешёл на фаер, тогда ещё сыроватый, но дико удобный и кастомизабельный. Так и сижу, не нарадуюсь. Офигенские дополнения, меньше фонового шпионажа - продлевает заряд батареи но...
5 плюсов браузера Mozilla Firefox, которых нет у Google Chrome
Pahen
18:49
Не дешевле чем на 3080 или 3090. Не ждите низких цен особенно в РФ до НГ
Слова представителя AMD о достаточном количестве Radeon RX 6000 были неправильно интерпретированы — видеокарт может на всех и не хватить
callofwild
18:49
Солнышко, по секрету тебе скажу - мужской инструмент не должен и не может быть дешевым, если ты, конечно, считаешь себя таковым
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Распродажа инструментов на AliExpress
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем