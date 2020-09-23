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NVIDIA представила официальные показатели производительности самой быстрой видеокарты серии GeForce RTX 30 - RTX 3090. По словам NVIDIA, карта GeForce RTX 3090 разработана специально для игр со сверхвысокими разрешениями до 8K, а также обеспечивает самую быструю графическую производительность в профессиональных приложениях, что делает ее лучшим изделием потребительского класса. В своем блоге NVIDIA сообщает, что RTX 3090 называется видеокартой BFGPU (Big Ferocious GPU) потому, что она рассматривалась, как замена Titan RTX из-за ее характеристик и рыночного позиционирования.

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По словам NVIDIA, GeForce RTX 3090 понравится самым требовательным пользователям, как геймерам, так и профессионалам и создателям контента, а также отлично подойдет для улучшения качества рендеринга кинофильмов и фильмов нового поколения. Что касается игр, то RTX 3090 действительно может обеспечивать высокую частоту кадров во многих играх. NVIDIA заявила - "В играх 4K видеокарта GeForce RTX 3090 в среднем на 10-15% быстрее, чем RTX 3080 и до 50% быстрее, чем TITAN RTX".

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NVIDIA поделилась диаграммой, которая показывает, что RTX 3090 примерно в 2 раза быстрее, чем Titan RTX в профессиональных приложениях - Luxmark, Blender и Red Shift. NVIDIA заранее заявила, что RTX 3090 на старте продаж станет доступна только в очень ограниченном количестве и компания работает со своими партнерами над ростом предложений в ближайшие недели.

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А пока, NVIDIA дала возможность продемонстрировать игровой потенциал видеокарты RTX 3090. Вчера были опубликованы видео от LinusTechTips и MKBHD, которые были полностью спонсированы NVIDIA и демонстрируют, как карта работает в формате 8K на 88-дюймовом телевизоре LG Signature ZX. Видео можно посмотреть ниже:

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