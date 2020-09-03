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NVIDIA опубликовала официальное новое сравнение производительности своей видеокарты GeForce RTX 3080 с флагманом предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti в разрешении 4K. Сравнение проводилось на игре Doom Eternal с настройками Ultra Nightmare и при этом GeForce RTX 3080 показала потрясающую производительность за свои деньги перед флагманом Turing.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 в среднем показала около 120 кадров в секунду на сценах с простым действием, а в некоторых случаях RTX 3080 была примерно на 70-80% быстрее RTX 2080 Ti. Максимальный FPS, достигнутый GeForce RTX 3080 составляет около 160-170 FPS тогда, как GeForce RTX 2080 Ti максимально выдает только около 110-120 FPS.

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Особенно впечатляет то, что карта RTX 3080 не только такая быстрая, но и имеет цену вдвое ниже цены RTX 2080 Ti, которая была оценена более 1000 долларов. RTX 3080 за 699 долларов становится безумным продуктом для геймеров по всему миру.

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Видеокарта RTX 3080 обеспечивает отличные характеристики с 68 SM или 8704 ядра CUDA. В дополнение к ядрам CUDA карта поставляется с ядрами следующего поколения RT (Ray-Tracing), ядрами Tensor и совершенно новыми SM или потоковыми многопроцессорными модулями.

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GeForce RTX 3080 поставляется с 10 ГБ памяти GDDR6X Micron следующего поколения и благодаря новейшим и лучшим кристаллам памяти RTX 3080 может обеспечивать скорость памяти GDDR6X 19,0 Гбит/с на 320-битной шине и обеспечивает совокупную пропускную способность 760 Гбит/с. Вы можете посмотреть официальное видео сравнения ниже:

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NVIDIA GeForce RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября 2020 года. Эталонный вариант Founders Edition будет стоить 700 долларов, однако нереференсные модели будут отличаться в зависимости от их дизайна и дополнительной мощности, которую они могут предложить. NVIDIA GeForce RTX 3080 в два раза быстрее, чем RTX 2080 и значительно быстрее, чем RTX 2080 Ti, что делает ее идеальной игровой видеокартой для 4K с частотой 60 кадров в секунду, RTX 3090 примерно на 50% быстрее, чем RTX 2080 Ti.