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NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с

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NVIDIA опубликовала официальное новое сравнение производительности своей видеокарты GeForce RTX 3080 с флагманом предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti в разрешении 4K. Сравнение проводилось на игре Doom Eternal с настройками Ultra Nightmare и при этом GeForce RTX 3080 показала потрясающую производительность за свои деньги перед флагманом Turing.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 в среднем показала около 120 кадров в секунду на сценах с простым действием, а в некоторых случаях RTX 3080 была примерно на 70-80% быстрее RTX 2080 Ti. Максимальный FPS, достигнутый GeForce RTX 3080 составляет около 160-170 FPS тогда, как GeForce RTX 2080 Ti максимально выдает только около 110-120 FPS.

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Особенно впечатляет то, что карта RTX 3080 не только такая быстрая, но и имеет цену вдвое ниже цены RTX 2080 Ti, которая была оценена более 1000 долларов. RTX 3080 за 699 долларов становится безумным продуктом для геймеров по всему миру.

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Видеокарта RTX 3080 обеспечивает отличные характеристики с 68 SM или 8704 ядра CUDA. В дополнение к ядрам CUDA карта поставляется с ядрами следующего поколения RT (Ray-Tracing), ядрами Tensor и совершенно новыми SM или потоковыми многопроцессорными модулями.

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GeForce RTX 3080 поставляется с 10 ГБ памяти GDDR6X Micron следующего поколения и благодаря новейшим и лучшим кристаллам памяти RTX 3080 может обеспечивать скорость памяти GDDR6X 19,0 Гбит/с на 320-битной шине и обеспечивает совокупную пропускную способность 760 Гбит/с. Вы можете посмотреть официальное видео сравнения ниже:

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NVIDIA GeForce RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября 2020 года. Эталонный вариант Founders Edition будет стоить 700 долларов, однако нереференсные модели будут отличаться в зависимости от их дизайна и дополнительной мощности, которую они могут предложить. NVIDIA GeForce RTX 3080 в два раза быстрее, чем RTX 2080 и значительно быстрее, чем RTX 2080 Ti, что делает ее идеальной игровой видеокартой для 4K с частотой 60 кадров в секунду, RTX 3090 примерно на 50% быстрее, чем RTX 2080 Ti.

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Twisted Evil
18:40
А ролик то до конца чего не досмотрел? Никак драйвер крашнулся из-за кривой оптимизации аппаратного ускорения?)))
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
N1ghtwish
18:38
""тоже убитым" 3D Vision прекрасно дружит" И как ты его запустишь на современном 144\165Hz IPS мониторе БЕЗ поддержки 3dvision, как оно синхронизироваться будет?
NVIDIA представила новый мост NVLink по цене бюджетной видеокарты
Константин Дятлов
18:38
видимо обижаю, раз так остро реагируешь на мои аргументы, причем в отношении видеокарты, а не тебя лично
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Listoman
18:37
В некоторых моментах разница 80% (взляд в небо и другие лёгкие сцены), а в важных моментах разница всего 30%)
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
wwr222
18:37
А зачем ты тут тогда "обитаешь"? Есть же другие форумы.Про философию,абстракционизм и прочую...
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Sergei Svinobaklan
18:35
Азота жалко))))
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Сергей Vorvort
18:35
От кого? От меня? Я покупать это днище под названием Ампер не собираюсь. Остальные геймеры ослеплены fps, голова и зрение почти у всех отключились...
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Boris Koltsov
18:34
пох. 3080 для всего.
GeForce RTX 3070 Ti с 16 Гб GDDR6 находится в разработке
Inqizitor
18:34
120 фпс? Т.е. 4К 144 герца не вывезет даже в простом Думе и нужно брать 3090? Как-то не ахти.
NVIDIA показала, как новейшая GeForce RTX 3080 справляется с DOOM Eternal в 4K на «максималках»
N1ghtwish
18:32
Ага, расскажи мне, как он работает в Metro Exodus, Control, Quantum Brake, Horizen - игры, где этот SLI жизненно необходим. Я знаю, что через кастыль в Метро можно включить SLI, только там такая жопа ...
NVIDIA представила новый мост NVLink по цене бюджетной видеокарты
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