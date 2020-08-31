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Фото ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 Ampere появилось в сети

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В сети появилось фото готовящейся видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Ampere. Карта представляет собой последнюю версию дизайнерской конструкции ROG Strix от ASUS с более блестящими металлическими элементами, которые скрывают элементы освещения. Кулер видеокарты оснащен массивным алюминиевым радиатором с ребрами, который снабжен тремя вентиляторами Axial-Tech. Кулер точно такой же, как и на показаном ранее изображении ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti, однако есть некоторые незначительные изменения такие, как замена лицевой панели «3080 Ti» на лицевую панель «Game On». Однако похоже, что ROG Strix GeForce RTX 3090 немного толще двух слотов, что является стандартом для серии ROG STRIX RTX текущего поколения.

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Поскольку RTX 3090 и RTX 3080 основаны на общей микросхеме GA102, различающейся по конфигурации памяти и ядер, затраты на исследования и разработки для партнеров по изготовлению плат по индивидуальному заказу значительно сокращаются. ASUS собирается представить видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Ampere на этой неделе.

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