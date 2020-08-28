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На сайте Taobao размещены четыре игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere от Colorful и ASUS с ценами для предварительного заказа, которые не должны рассматриваться как окончательные. NVIDIA GeForce RTX 3090 станет флагманом графических карт серии GeForce RTX 30 Ampere. У карты будут максимальные характеристики и самая высокая цена, как минимум 1400 долларов в качестве эталонной рекомендованной цены MSRP. Пользовательские модели с более премиальным охлаждением и дизайном печатной платы будут иметь еще более высокую цену.

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Модели видеокарт, которые были замечены в сети включают три варианта от Colourful и одну от ASUS. В линейку Colorful входят GeForce RTX 3090 Neptune D, GeForce RTX 3090 Vulcan X и RTX 3090 Vulcan-X OC, а вариант от ASUS представлена - ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC Gaming. Единственные две модели, которые были указаны с ценой - это Colorful Vulcan-X OC и ASUS ROG STRIX OC Gaming. Это еще стартовые цены и далекие от розничных цен.

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Видеокарта Colorful GeForce RTX 3090 Vulcan X будет стоить около 2000 долларов, RTX 3090 Vulcan X-OC будет стоить около 2300 долларов, а RTX 3090 Neptune D будет стоить около 1900 долларов. Учитывая налоги и скидки на китайском рынке, фактическая цена на эти карты будет составлять около 1600, 1800 и 1500 долларов соответственно. Это первая оценка, которая предназначена только для прайса на старте продаж и можно ожидать гораздо более низких цен, когда официальная рекомендованная розничная цена будет объявлена поставщиками AIB в следующем месяце.